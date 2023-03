Cozzoli: "Lo sport è il migliore investimento possibile per il futuro e un farmaco per la salute"

"Lo sport è il migliore investimento possibile per il futuro ed è un farmaco formidabile per la salute. Per Sport e Salute l'innovazione è una autostrada per la crescita dello sport e per la creazione di una economia green, sostenibile, inclusiva e circolare".A dirlo è il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, partecipando al panel "Salute e Benessere per tutti" in cui è stata presentata "One", la rete di acceleratori di startup promossa da Cassa Depositi e Prestiti."Insieme a Cdp lo scorso anno abbiamo lanciato il primo acceleratore di start up in ambito sport e wellness del Paese con sede al Foro Italico. È stato un successo. Siamo orgogliosi che oggi qui ci siano tre delle 'nostre' start up. In questi giorni è partita la nuova call dedicata alle start up che certamente darà un contributo fondamentale in termini di innovazione alla crescita dello sport del nostro Paese", continua Cozzoli.