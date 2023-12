Credito Sportivo insieme ai circoli storici di Roma per promuovere sport dilettantistico

Firmato l’accordo triennale tra ICS e il Club dei Circoli Sportivi Storici per sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema sport, la diffusione della pratica sportiva e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale sportivo del Paese.Il Credito Sportivo mette a disposizione dei Circoli Sportivi storici un plafond di 20 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati per la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di impianti sportivi e strumentali alla pratica sportiva compresa l’acquisizione delle aree e l’acquisto di immobili.Nata nel 2006 con sette Circoli aderenti, oggi l’Associazione dei Circoli Sportivi Storici unisce i dieci Circoli Sportivi Storici di maggior prestigio della Capitale: C.C. Aniene, C.C. Lazio, C.C. Roma, C.C. Tirrenia Todaro, C.T. Eur, Eur Sporting Club, R.C.C. Tevere Remo, Roma Polo Club, T.C. Parioli e Corte dei Conti.Il Credito Sportivo riconosce il valore dell’attività sociale che i Circoli Storici promuovono, da sempre improntata sulla promozione dello sport e dell’attività sportiva come strumenti di formazione e di partecipazione sociale.