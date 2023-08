Cultura, Lazio: "Vivi il Castello di Santa Severa", serate estive fino al 17 settembre

Prosegue la stagione degli spettacoli al Castello di Santa Severa che amplia e continua l’attività già iniziata con "Vivi il Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house Laziocrea in collaborazione con Atcl - Circuito Multidisciplinare del Lazio - che si concluderà il 17 settembre 2023.Soddisfatta l'assessore alla Cultura Simona Baldassarre: "Grazie alla disponibilità del Presidente Rocca e dei colleghi della Giunta e alla collaborazione di Laziocrea, degli uffici regionali e Atcl siamo riusciti a mettere in piedi, per il Castello di Santa Severa, un programma di eventi ricco e variegato in grado di soddisfare i cittadini residenti e i turisti che in questo periodo dell'anno frequentano uno dei luoghi più suggestivi della nostra splendida Regione".Concerti, spettacoli, cinema, cultura, visite guidate, rassegne letterarie e incontri con gli autori oltre a un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere e al movimento daranno vita a un programma ricco e articolato con tanti protagonisti per un’estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno.La struttura principale della fortezza è affacciata sul mare con il borgo medioevale e all’interno i visitatori potranno trovare il Museo del Mare e della Navigazione antica e il Museo del Castello oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da Laziocrea, d’intesa con Ministero della Cultura, Comune di Santa Marinella e Coopculture.Tutti gli eventi in programma sono con ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria, gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00, salvo dove diversamente indicato.Il programma con tutti i dettagli e le modalità di prenotazione sono disponibili e consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it.