Cutugno, Sardone (Lega): "Addio a uno dei più popolari artisti italiani, di lui restano sue canzoni"

"Se ne va l'amatissimo Toto Cutugno, uno dei più popolari artisti italiani. Una preghiera per lui e la sua famiglia".Così, su Facebook, l'eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, ha ricordato Toto Cutugno, morto questo pomeriggio a Milano."Ci rimangono le sue canzoni, alcune come "L'Italiano" con il suo ritornello "Lasciatemi cantare. Perché ne sono fiero. Sono un italiano. Un italiano vero" conosciutissime in tutto il mondo", ha concluso.