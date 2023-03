De Laurentiis: "Il sistema calcio così com'è non funziona, è morto"

E' un fiume in piena, Aurelio De Laurentiis. Secondo il produttore cinematografico e Presidente del Napoli, il sistema calcistico attuale "è morto", e " di certe partite se andiamo a vedere i numeri, non interessa a nessuno"."Giochiamo troppo, i giocatori sono logori e in caso di infortuni gravi diventano minusvalenze. Il sistema calcio così com'è non funziona ed è morto, perché il mercato è sempre più esigente e non risponde ai fattori della produzione", ha detto De Laurentiis a Radio 24.Il Presidente del Napoli non risparmia nessuno, neppure la Serie A: "Nel 1986 c'erano 16 squadre nel massimo campionato, oggi siamo a 20 e di certe partite se andiamo a vedere i numeri, non interessa a nessuno. Ogni società dovrebbe essere responsabile della vendita di biglietti virtuali, usando tutte le piattaforme esistenti e riconoscendo una percentuale del tagliando".La Superlega è impensabile, ma anche la Uefa ha le sue pecche: "Assolutamente no, ad Agnelli dissi giammai. Lui voleva farla per una élite, ma oggi è sbagliato fare le competizioni europee e che la Uefa incassi 800 milioni di euro che non si sa che fine facciano. Il tifoso virtuale vuole vedere partite interessanti".E poi, i giovani si stanno allontanando dal calcio: "Siamo sempre schiavi del vecchio perché più facile da cavalcare, chi non fa l'imprenditore parla del passato e non del futuro. In Italia non facciamo tesoro delle esperienze del mondo. Se NBA e NFL fanno 10 miliardi all'anno, ci sarà un motivo. In Europa invece non ci riusciamo perché siamo legati alle vecchie competizioni... ma chi vuole farla la Conference League? Stesso discorso per l'Europa League...".