Delega fiscale, Di Maggio (FdI): grazie a nostro emendamento più facile lavoro per under 30

“La commissione Finanze ha appena approvato un emendamento alla delega fiscale - firmato da me e dai colleghi Roscani e La Porta, rispettivamente presidente e vicepresidente di Gioventù nazionale del partito - grazie al quale sarà più facile l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani under 30.Fratelli d’Italia da sempre ha a cuore i ragazzi e lo dimostra con i fatti. Il futuro della nostra nazione non può che passare dalla capacità di costruire per loro prospettive più solide e concrete.Grazie a questo emendamento finalmente diamo loro la giusta attenzione in un ambito così importante”.Così il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.