Diete: Giuseppe Moresca (Herbalife) consiglia come mettersi in forma

L’estate è alle porte e quindi vi è per tutti o quasi la necessità di mettersi in forma.

Uno dei metodi più in voga e veloci e la dieta Herbalife, un sistema statunitense e trentennale ideato da Mark Reynolds Hughes, un imprenditore già nel mondo delle vendite multilivello.

Si avvale di testimonial di oggettivo rilievo e la sua ricchezza è l’aver reso di percezione facilissima una dieta per perdere peso.

La sua Parola d’ordine: sostituivi dei pasti.

Herbalife non è correlata solo al dimagrimento dovuto a sovrappeso, ma anche al dimagrimento in fase sportiva e agonistica (perdere massa grassa a favore di quella magra e muscolare), o ancora al benessere fisiologico in generale – da pelle e capelli, al sistema cardiocircolatorio. Insomma, per tutti i gusti.

Per saperne di più, uno dei consulenti Herbalife che vi potrà guidare in questo mondo dell’alimentazione sostitutiva dei pasti firmati Herbalife, si chiama Giuseppe Moresca contattabile qui