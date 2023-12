Djokovic: "Voglio fare come Tom Brady, giocherò fino a 40 anni"

Novak Djokovic vuole giocare fino a 40 anni, come il campione di football Tom Brady."Io come Tom Brady, voglio giocare fino a 40 anni", ha detto il tennista serbo, numero 1 al mondo, prima di scendere in campo per la Riyadh Season Tennis Cup."E' un grande esempio di campione capace nel suo sport di costruirsi una carriera longeva e ricca di successi. Ha dedicato moltissimo tempo alla cura del suo corpo, al recupero, ed ad assicurarsi che tutto, dal fisico alla testa, fosse fatto nel modo giusto così da avere una carriera lunga e vincente", ha proseguito.Per Djoko, quella che sta per concludersi "è stata una delle migliori stagioni della mia vita. Perché fermarsi. quando si è in grado di giocare così bene? Andrò avanti un anno alla volta per vedere fino a dove riuscirò ad arrivare".