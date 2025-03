Due culture nell'era digitale: conflitto, dialogo o armonia? Un libro fa luce sulla questione

Il libro edito da Milella e curato da Mirko Grasso e Mario Nanni contiene il dibattito di un anno svoltosi sulle pagine della testata on line di politica e cultura, BEEMAGAZINE, diretta e fondata dallo scrittore e giornalista pugliese Mario Nanni.

“Un giorno – racconta nella sua prefazione lo scrittore e giornalista Mario Nanni- domandai al professor Mario Capasso, papirologo di fama internazionale, la cui prematura scomparsa è stata una grave perdita per la cultura italiana e non solo italiana, di scrivere un articolo per «beemagazine». Non osai indicargli il tema, data la vastità degli interessi del professore, che andavano oltre il già ampio campo della papirologia. Il tema lo scelse lui: Ti invierò – mi scrisse – un articolo su cultura umanistica e sostenibilità, e sul dramma del fenomeno della cosiddetta cancel culture”.

Un libro, dunque, nato per caso: “Credo -sottolinea Mario Nanni- di dover rendere merito al prof. Capasso per aver idealmente, ma anche di fatto, aperto quello che all’inizio non era previsto ma poi è diventato strada facendo “il discorso sulle due culture”.

“Le due culture nel tempo della rivoluzione digitale”, quella umanistica e quella scientifica. Quali rapporti intercorrono tra di esse? Dialogo? Integrazione? Sinergia? Volontà di prevalere? Sforzo comune di tendere a una armoniosa composizione, che, alla fine, si rispecchia nell’umano, e nell’uomo come realtà integrale in rapporto con la Natura?

Mario Nanni oggi è sicuro che le risposte a questi interrogativi il lettore le troverà in questo libro, che riporta un dibattito sulle due culture, al quale hanno partecipato cattedratici, studiosi, scrittori, un cardinale, esponenti di varie università italiane: tra le altre, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e UniSalento, presente in questo libro con vari docenti e con lo stesso Rettore Fabio Pollice.

Il saggio propone tre diverse testimonianze fondamentali sulle due culture, quella di Giuseppe De Rita (conversazione con Mario Nanni), Due o tre culture? del Cardinale Fernando Filoni, Un dialogo metastorico? Fede, cultura e scienza. Un trinomio oggi, e infine quella del Premio Nobel Giorgio Parisi su Asimmetria, dialogo e divulgazione.

Ad affrontare il tema specifico del “valore e del sentiment umanistico- dice Mario Nanni- sono autori importanti: da Mario Capasso a Carlo Alberto Augieri, da Enza Biagini a Daniela Carlà, e poi ancora Ennio De Bellis, Ivano Dionigi, Carlo Giacobbe, Francesco Gallo Mazzeo, e Franco Aurelio Meschini.

Per gli Studi Umanistici invece segnaliamo l’intervista dello stesso Mario Nanni alla scrittrice Dacia Maraini, e i contributi di Gabriella Sava, Beatrice Stasi.

Per quanto riguarda il Punto di vista scientifico, contributi ulteriori provengono da intellettuali del calibro di Michele Campiti, Carlo Doglioni, Antonio Leaci, Luigi Nicolais, Piergiorgio Odifreddi, Antonella Polimeni, Fabio Pollice, Antonio Salvati, Carlo Storelli e Brunello Tirozzi.

Questo volume, che inaugura una nuova collana intitolata, appunto, “Le due Culture’’, dice lo scrittore e giornalista Mario Nanni- potrà offrire tra l’altro utili spunti e stimoli, per le loro scelte future, agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado.

Il libro -è corretto ricordarlo- è stato fortemente voluto da Mario Nanni, che fa la curatela insieme con il prof. Mirko Grasso, autore tra l’altro di biografie di successo, l’ultima quella di Matteotti. Il volume Le Due Culture sarà il primo di una nuova collana dallo stesso nome, edita dalla Casa editrice Milella, diretta da Emanuele Augieri, che da decenni ha uno stretto rapporto con UniSalento e che svolge un’intensa opera di animazione del Territorio, con il contributo stimolante e creativo del professo Carlo Alberto Augieri. A quest’ultimo va anche il merito di aver voluto fare del dibattito su BEEMAGAZINE un libro di grande interesse generale.

La collana Le Due Culture ha un comitato scientifico presieduto dal prof Carlo Alberto Augieri, e di cui fanno parte Mirko Grasso, Silvana Leo, Antonio Montanaro, Pino Nano, Enrico Nistri, Andrea Parlangeli, Eduardo Pascali e Giulia Maria Giuffra.

Il comitato scientifico – fa sapere la Casa Editrice- favorirà la pubblicazione di alcuni volumi su problemi cruciali del nostro tempo - scuola, lavoro. Vita quotidiana, comunicazione. La collana Le Due Culture infatti non ha un profilo accademico ma militante e pragmatico, e i suoi testi – sottolinea lo scrittore Mario Nanni- avranno un taglio divulgativo ma rigorosi nei contenuti.

“Le due culture nel tempo della rivoluzione digitale”, un libro insomma tutto da leggere, graficamente elegante (complimenti alla Milella ), ma soprattutto ricchissimo di contenuti. A giudicare dalle firme si può dire che in queste pagine si incontra una parte notevole della cultura italiana. Il filo dei tanti interventi, versante umanistico e versante scientifico, tende più che a una separatezza a una tendenza verso il dialogo, e a una possibile armonia. Meraviglioso di questi tempi, non credete?