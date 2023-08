Eccellenze Italiane. Il made in Salento alla conquista di Mosca. Serata evento a Collepasso

Serata di cultura, di celebrazione dello spirito imprenditoriale salentino nel racconto di una impresa compiuta a Mosca a cavallo della caduta del Muro di Berlino. Un inno al merito scolastico con la consegna di borse di studio a studenti dell’ultimo anno della scuola media e della Scuola media superiore. Una testimonianza toccante di due giovani ucraini che hanno lamentato una certa indifferenza, anche da parte dei coetanei, verso il dramma che sta vivendo il loro Paese ed essi con le rispettive famiglie.

Tutto questo è accaduto, in una magica serata di vigilia di Ferragosto, nella suggestiva cornice del palazzo Baronale di Collepasso, un operoso Comune sulle pendici delle cosiddette Murge salentine, che comprendono i comuni di Parabita e Matino. Quest’ultimo è il paese dove è nato e ha costruito per anni una grande impresa Cosimo Romano; con la sua azienda di jeans e ricami ha varcato i confini d’Italia, ha gestito oltre 200 negozi nella Germania, compresa quella orientale, ha aperto negozi in Ungheria e a Cuba.

Prologo della serata è stata la inaugurazione dei locali del Palazzo Baronale di Collepasso, restaurato pietra su pietra e portato a nuovo splendore, sì da farne teatro di eventi, musicali e teatrali e di appuntamenti culturali come è stata la presentazione - seguita alla inaugurazione da parte del sindaco e dell’assessore Perrone, dei locali del Palazzo - del libro che racconta l’avventura moscovita dell’imprenditore Cosimo Romano, insieme a un personaggio diventato, per le idee innovative e il coraggio di osare, il suo alter ego: Pantaleone Pagliula, ingegnere nucleare, una vita spesa nel mondo delle cooperative, della rete d’imprese, delle battaglie ambientali, e soprattutto nei contatti con i giovani studenti delle scuole salentine.

Il libro, scritto a quattro mani, e dal significativo titolo ‘’Il profumo del successo’’, edito da Besa, ha come sottotitolo ‘’Il made in Salento alla conquista di Mosca’’.

Incalzato da Mario Nanni, famoso giornalista parlamentare e punta di riferimento assoluto per il giornalismo politico italiano, salentino anche lui, Pagliula ha tenuto viva l’attenzione del numeroso pubblico che ha praticamente affollato l’atrio del bel palazzo baronale, illustrando soprattutto alcuni particolari significativi dell’avventura imprenditoriale. Come eroi di Cechov, al grido ‘’ A Mosca a Mosca ‘’. Ma l’impulso originario, a convincere Romano ad aprire dei negozi nella capitale dell’impero sovietico è venuta a Pagliula. Per convinzioni politiche personali, per esperienze di vita ( fece il viaggio di nozze a Mosca), il coautore del libro guardava a Mosca, che aveva visitato più volte, come la guardavano a quel tempo molti militanti e di fede comunista: la patria del socialismo reale, la terra promessa degli ideali di benessere e prosperità per il popolo che si sarebbe affrancato, profezia di Marx , dalla schiavitù del bisogno.

Si era alla metà degli Ottanta: Romano e Pagliula partirono alla conquista del mercato moscovita, portandosi appresso un tir carico di personale specializzato, di attrezzature per aprire i negozi. L’insegna, che campeggiava su tra grandi vetrine, non era in un simil inglese come si usa fare oggi, ma con la dicitura nativa e identitaria: Salentini.

Come fu il primo giorno di inaugurazione? ha chiesto Nanni a Pagliula, tra le varie domande tutte centrate su particolari, che poi sono quelli che racchiudono più verità. File lunghissime davanti alle vetrine, curiosità, aria di festa. Ma i russi, la gente comune non comprava. Non gli piacevano i jeans, i vestiti ricamati, le cravatte di Scorrano, le scarpe di Casarano? No! Semplicemente, non avevano soldi.

Compravano invece i burocrati, coloro che poi, dopo la caduta di Gorbaciov e con l’avvento prima di Ieltsin e poi di Putin si sono arricchiti e hanno costituito quel ceto di magnati russi, alcuni dei quali si sono poi comprati le squadre di calcio europee.

Dopo un iniziale entusiasmo, che è comunque durato qualche anno, ha raccontato Pagliula, tra lo stupore e forse l’incredulità del numeroso pubblico, sono uscite fuori le prime magagne: scoprire, dolorosamente scoprire, che anche in Russia chiedevano il pizzo, e se non lo pagavano, stranamente, la corrente elettrica veniva a mancare e si metteva in atto ogni tipo di pressione..

Nell’entusiasmo creativo di questi due pionieri salentini – Pagliula e Romano, quest’ultimo non presente alla serata per una indisposizione ma partecipe con messaggi e auguri ai giovani, perché prendano esempio da lui, e abbiano coraggio di osare, coraggio di volare alto, con quest’avvertenza, che simboleggia lo spirito pragmatico e la saggezza pratica di Cosimo Romano: le ali però bisogna sempre rafforzarle; nell’entusiasmo creativo , dicevamo, Pagliula e Romano riuscirono a organizzare anche un concorso di bellezza Miss Mosca. Chi decise chi era la più bella? Il Paride di turno non fu certo una regolare giuria, ma ancora una volta un burocrate che perorava la causa di una sua protetta.

Quando arrivò il momento in cui i due protagonisti dell’impresa percepirono che era giunta l’ora di chiudere, l’ora della ritirata? ( parola, ha osservato Mario Nanni, che di per sé non è sempre una cosa negativa; può essere anche una modalità strategica; prova ne sia l’uso che ne fece il generale russo Kutuzov nella guerra contro Napoleone; il piccolo grande Corso non si capacitava del comportamento del suo avversario: attaccava, e il generale arretrava e così Napoleone finì prigioniero dell’inverno russo).

La ritirata comunque ci fu, dopo gli ennesimi episodi di sorveglianza, spionaggio, pizzo e anche un mezzo attentato a Pagliula. Ma il valore dell’impresa rimane, forse non sono stati favorevoli i tempi: di lì a poco crollò il Muro di Berlino, seguirono i brevi anni di Gorbaciov che si trovò di fronte il compito immane di dare vita a un sistema morente.

‘’Un viaggio verso il nulla durato 70 anni’’, così un giornale americano titolò dopo la caduta del Muro di Berlino. Gorbaciov ci provò con alcune riforme, la perestrojka ( ristrutturazione del sistema economico) e la glasnost ( trasparenza, dove tutto era stato opaco, cominciando dalla libertà dei cittadini); l’inflazione arrivò alle stelle, ci fu un immediato peggioramento della situazione e il cittadino russo per andare a comprare un chilo di pane doveva portarsi una valigia di rubli, ormai svalutati e impoveriti del loro potere d’acquisto, come ha peraltro ricordato Pagliula rispondendo ad altre domande di Nanni.

Dopo il dialogo sul libro, c’è stato il secondo momento importante della serata. Il sindaco Laura Manta e la dirigente scolastica, professoressa Francesca Conte, hanno consegnato i premi – un attestato e una somma in denaro – agli studenti più meritevoli dell’ultimo anno di scuola media e scuola superiore. Tra i premiati è bello segnalare il caso di una signora, giovane, mamma e anche nonna, Angelica Scollato, che è salita sul palco per ritirare il suo secondo diploma ; questo era di scuola alberghiera.

Presente la figlia e il piccolissimo nipote, la signora ha annunciato il proposito di continuare a studiare per prendersi una laurea. ‘’Che cosa dicono in famiglia? La ostacolano? Collaborano? Dicono che sono una secchiona’’.

Sono esempi come questi, di serietà e di etica dello studio e del sacrificio, che debbono spronare i giovani di oggi, per fortuna ce ne sono tanti che s’impegnano nello studio e ottengono risultati. Sono ‘’le nuove generazioni’’, come dice spesso l’ing. Pagliula, quando va a illustrare nelle scuole della provincia di Lecce il libro che racconta l’avventura e l’impresa di Mosca.

Sul palco, a consegnare agli studenti premiati una copia del libro ‘’ Il profumo del successo’’ con dedica personalizzata del coautore Pagliula c’erano due giovani ucraini, 17 enni, di Cherson, città martoriata dalle bombe. Sono giocatori di basket, a livello dilettantistico, in una squadra di Nardò, e quindi non pagati: Daniel Mamiedov, e Yaroslav Khilckenko. I due ragazzi sono stati invitati a dire qualcosa sulla situazione del loro Paese, invaso dallo zar sanguinario Putin, ex capo del Kgb, che, quando era ancora uno sconosciuto ai più e in Occidente, Pagliula ebbe occasione di incontrare.

Daniel ha fatto delle riflessioni amare: il mio Paese è in guerra, una guerra che non è solo affar nostro, è una guerra vicina a voi. Eppure dai discorsi che sento qua e là, viene considerata una cosa lontana, che non coinvolge. Io stesso quando conosco qualcuno la prima domanda che mi sento rivolgere è: quanto sei alto?

Nessuno mi domanda: e la tua famiglia? Quali sono i tuoi problemi? Di che cosa hai bisogno?. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’altro ragazzo.

Una testimonianza amara e che fa riflettere. Tuttavia, non sarebbe giusto forse parlare di indifferenza in assoluto, gli italiani forse sono un po’stanchi di questa guerra, ma indifferenti no, anche perché motivi quotidiani (i costi dell’energia) rendono difficile che si dimentichino di un conflitto che, purtroppo, sembra un tunnel di cui, come in certe gallerie in autostrada, non si riesce a vedere l’uscita.

Per fortuna un antidoto all’indifferenza c’è - se ne parlava con la dirigente scolastica professoressa Conte: questo antidoto è la scuola, che impegna gli studenti a conoscere, ad approfondire, ad agire.

Nell’intervallo tra un momento e l’altro della bella serata, svoltasi in un’atmosfera di festa quasi familiare, e questo è un merito indubitabile del sindaco Laura Manta, dell’Amministrazione, della dirigente scolastica, dello stesso pubblico numeroso, il sindaco ha letto calorosi messaggi di apprezzamento per l’iniziativa. In particolare dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Politiche internazionali Alessandro Delli Noci, del consigliere regionale e presidente della Commissione politiche comunitarie, Lavoro e Formazione Donato Metallo e dell’ex senatore Giorgio Rosario Costa. Tutti si sono complimentati con il sindaco e la ‘’splendida comunità’’ di Collepasso, per ‘’le innumerevoli iniziative che hanno impreziosito l’estate collepassese’’.

In effetti, cultura, scuola, merito, coraggio di intraprendere, amore allo studio, divertimento, entusiasmo e voglia di affrontare il futuro con impegno: che cosa chiedere di più a un Sindaco come Laura Manta che ha gettato come si suol dire il cuore oltre l’ostacolo e si dedica con passione e, a quanto si vede, con ottimi risultati, alla gentile Comunità che amministra?