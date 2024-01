Eccellenze Italiane. La Befana di Francesco Pellegrino al Polo Sud.

Fa un certo effetto ricevere un WhatsApp dal Polo Sud con gli auguri per il giornale che nei mesi scorsi gli aveva dedicato una delle sue inchieste più belle sulle eccellenze italiane al servizio della ricerca.

Il messaggio arriva sul mio telefonino personale all’una di notte del primo gennaio 2024 con questa foto piena di vita e di sorrisi, firmato Francesco Pellegrino, uno dei tanti figli di Calabria sparsi per il mondo, e che in questi giorni di vacanza è a lavoro tra i pinguini della calotta glaciale dell'Antartide.

46 anni, originario di Acri, in provincia di Cosenza, Francesco Pellegrino è oggi lui è uno degli uomini chiave dell’ENEA in Antartide, un giovane ingegnere cresciuto e laureato all'Università della Calabria, e che oggi è il responsabile tecnico della famosa e leggendaria Stazione Polare “Mario Zucchelli”.

“Posso farle gli auguri dal Polo Sud?”

Assolutamente emozionante. Gli rispondo immediatamente, “Ingegnere ma lei dov’è esattamente in questo momento?”

Risposta immediata: “Mi trovo in Antartide presso la Stazione italiana Mario Zucchelli nell'ambito della 39esima Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. La Missione è gestita dal CNR per il coordinamento scientifico, dall'Enea per la gestione tecnica delle infrastrutture e per il coordinamento logistico e dall'OGS per l'esecuzione delle attività tecniche e scientifiche a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi. Sono arrivato al Polo Sud lo scorso 7 dicembre per assumere il ruolo di capo base”.

-Ingegnere quanto tempo rimarrà ancora al Polo?

“Il piano di attuazione della Campagna di ricerca prevede una durata di 4 mesi”.

-Quanti siete in questo momento all’interno della Base Italiana?

“Normalmente 130 persone, tra ricercatori e tecnici. Parliamo di 31 progetti di ricerca diversi”.

-Progetti legati a quali temi?

“Scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia”.

-Ma ci siete solo voi in questo momento al Polo?

“L'attività di ricerca è in corso oltre che presso la Stazione Mario Zucchelli dove sono io oggi, anche nella Stazione italo-francese Concordia sul Plateau Antartico e sulla rompighiaccio Laura Bassi”.

-Come ha passato questi giorni di festa?

“Ho trascorso il mio decimo Natale in Base, insieme a tutto il team del personale scientifico e logistico”.

-Una grande famiglia anche lì insomma?

“Per l'occasione, abbiamo organizzato anche qui tra di noi un grande cenone di Natale, naturalmente con piatti tipici tutti italiani, e nella giornata del 25 dicembre ci siamo goduti la prima giornata di riposo dopo tanti giorni di lavoro. In diretta streaming ci è stato possibile poi seguire la Santa Messa di Natale. Altrettanto la notte della fine dell’anno”.

-Allora tanti auguri a lei e al suo team Ingegnere…

“Auguri a lei, Auguri alla Calabria, che è la mia terra di origine, Auguri al mio paese, Acri, e ai miei vecchi amici, e Auguri all’Italia tutta”.