Eccellenze Italiane. Nicola Minasi, il cuore dell’ unità di crisi della Farnesina

La cifra ci dà perfettamente bene l’idea del ruolo fondamentale svolto in queste ore dall’Unità di Crisi del nostro Ministero degli Esteri in favore dei bambini vittime della guerra. In Italia sono stati accolti finora 86 tra feriti e malati palestinesi, 24 con un volo militare effettuato il 19 gennaio scorso e altri 62 a bordo della Nave ospedale Vulcano, rientrata pochi giorni fa dal porto di Al Arish, nel Nord Sinai, dove aveva operato per circa due mesi.

Ieri l’altro sono invece partiti dal Cairo per essere accolti in vari ospedali italiani una decina di bambini e ragazzi palestinesi feriti o gravemente malati accompagnati da una quindicina di familiari. L'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale sanitario e militare, è andata a prenderli direttamente in Egitto, li ha incontrati all'Ospedale Italiano della capitale egiziana e poi li ha accompagnati all'aeroporto del Cairo dove sono partiti a bordo di un C130 dell'Aeronautica militare italiana.

I feriti più gravi sono stati trasportati alla zona militare dell'aeroporto del Cairo sulle ambulanze, gli accompagnatori e i meno gravi su piccoli van. Insieme a loro una delegazione dell'Unità di Crisi della Farnesina guidata dal responsabile Nicola Minasi, personale sanitario e dell'Aeronautica militare, il personale dell'ambasciata d'Italia al Cairo, giornalisti e operatori dei media italiani.

Nicola Minasi, già Ambasciatore a Sarajevo e Ministro Plenipotenziario dal 2023, dirige l’Unità di Crisi dal 28 ottobre del 2021. Uno dei ruoli più delicati del Ministero degli Esteri, una “cellula operativa” che è la punta di diamante della Farnesina in tutto il mondo.

La missione principale dell’Unità di Crisi della Farnesina è la salvaguardia e la tutela dei cittadini italiani all’estero in situazioni di emergenza estrema, quali attacchi terroristici, evacuazioni in caso di tensioni sociopolitiche, calamità naturali, pandemie ed emergenze sanitarie, materie delicatissime che da sempre sono un impegno primario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Parliamo di una struttura agile e flessibile, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, formata da un nucleo speciale di circa 30 persone che lavorano secondo modalità operative di assoluta avanguardia, avvalendosi di strumenti tecnologici in continua evoluzione e alla cui guida c’è proprio lui, Nicola Minasi, uno dei tanti “figli di Calabria” in giro per il mondo.

Infatti Nicola Minasi, anche se per l’anagrafe è nato a Roma il 26 ottobre 1973, ha respirato aria calabrese per tutta la vita, essendo figlio di Antonio Minasi, famoso dirigente RAI che in Calabria è stato per quasi 15 anni Capo della Struttura Regionale dei programmi della televisione di Stato: come tale, vi assicuro, un punto di riferimento assoluto del mondo della cultura calabrese e della crescita culturale di quegli anni in Calabria.

Parliamo della fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, quando la RAI da Roma mandò Antonio Minasi a dirigere un progetto in cui nessuno credeva e che poi diventò la grande chiave di lettura del successo della Sedi Regionali RAI in tutta Italia. Era il racconto e l’approfondimento della storia regionale attraverso la televisione di Stato. E Antonio Minasi, che era di Palmi e che a Palmi aveva vissuto per una vita, torna da Roma a Cosenza per quella che io chiamo la vera rivoluzione sociale della Calabria di allora. E Palmi era il cuore del mondo di questa bella famiglia palmese, dove Antonio Minasi ha portato continuamente moglie e figli a trascorrere non solo le vacanze d’estate ma tutte le feste comandate e tutti i giorni in cui le scuole erano chiuse a Roma e i bambini potevano tornare con lui in Calabria.

È questa la cornice naturale, ma soprattutto suggestiva, in cui è cresciuto Nicola Minasi.Oggi alle prese con una realtà internazionale in continua evoluzione.

“Il nostro lavoro è intervenire con tempestività in crisi che riguardino cittadini e interessi italiani, interessi che possono includere anche cantieri, imprese all’estero o presenze non visibili ma importanti come servizi finanziari. È sempre più necessario capire la realtà e leggere gli sviluppi in anticipo, perché anche pochi minuti di allerta su un’emergenza come un disastro naturale, un atto bellico o un incidente permettono di avvisare la catena politica e anche i colleghi sul posto, per muoversi con tempestività. Questo spesso fa la differenza”.

Alle spalle l'ex Ambasciatore di Sarajevo si porta dietro una carriera universitaria e diplomatica di altissimo valore, arricchita da anni di servizio impeccabile. Mai una sosta, mai una pausa, mai un momento di riposo.

“In passato ho lavorato all’Unità di Crisi come vicario e devo dire che oggi vedo una grande differenza rispetto al momento che viviamo oggi. Mentre un tempo, infatti, seguire i lanci stampa era sufficiente per essere al pari con gli eventi, questo adesso non basta più e dobbiamo cercare di anticipare gli eventi per essere pronti ad affrontarli. E i social media sono diventati una fonte con cui confrontarsi. Un’evoluzione con cui l’Unità di Crisi si sta misurando, attraverso nuove sfide della comunicazione, e alcuni progetti finalizzati a promuovere la “cultura della sicurezza”, importante per tutti i cittadini. La Rete e i social media sono protagonisti di questo cambiamento”.

L'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri- ricordiamo- nasce peraltro formalmente nel 1990 e, pochi mesi dopo, si trovò a fronteggiare la situazione dei circa 491 italiani allora trattenuti contro la loro volontà in Iraq (quasi 340) e nel Kuwait (151) durante la Guerra del Golfo. Tuttavia, sin dal 1985, in occasione del dirottamento dell'Achille Lauro, era stata creata, presso la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del MAE, una cellula con il compito di informare i parenti dei passeggeri coinvolti nell'evento e di gestire il rientro di quelli scesi ad Alessandria d'Egitto.

Nel 1985, Stefano Ronca, diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, viene incaricato di istituire e dirigere l'Unità di Crisi, che rimarrà sotto la sua direzione fino al 1989. Questa sorta di "stanza ovale" ha quindi conosciuto una continua evoluzione sia sotto il profilo operativo che delle dotazioni tecnologiche, assumendo oggi una posizione di riconosciuto prestigio nel panorama delle omologhe strutture europee ed internazionali.

Un fiore all’occhiello della storia della diplomazia italiana nel mondo, e alla guida di questa eccellenza della cooperazione internazionale oggi c’è lui, Antonio Minasi, un “ragazzo” che della Varia di Palmi o della Pietrosa di Leonida Repaci sa davvero più di quanto non ne sapessimo noi.

Complimenti Ambasciatore.