Economia: nasce “Appalti News”, il podcast di informazione sul mondo degli appalti

È nato “Appalti News” il podcast di informazione sul mondo degli appalti, a cura degli avvocati Marco Briccarello e Gabriele Molinari e promosso da Asacert, ente accreditato e leader nei servizi legati al settore dell’ingegneria e dei controlli tecnici.Il servizio è un focus point per esplorare in modo chiaro e immediato le dinamiche, le sfide e le opportunità nel settore degli appalti pubblici, offrendo approfondimenti e analisi dettagliate.Aggiornamenti legati alla giurisprudenza e al panorama legislativo- amministrativo non solo italiano, ma anche internazionale, che spesso risulta di non facile interpretazione.La prima puntata del podcast, pubblicato sulle principali piattaforme, si intitola: “La Brexit e gli appalti pubblici in Italia, la storia non è finita”. In questi mesi il mondo degli appalti pubblici è stato scosso da una tempesta.Il 21.4.2023 il Consiglio di Stato - sovvertendo un assetto consolidato - ha stabilito che nell'ambito delle commesse pubbliche i certificati rilasciati da soggetti accreditati da organismi rappresentanti Stati non appartenenti all'Unione europea (come il britannico Ukas) non conservano validità al fine di partecipare alle gare o comunque di ottenere punteggi premiali.Quando tutti gli operatori avevano ormai fatto fronte a questo nuovo scenario, il 9.11.2023 il Consiglio di Stato è tornato sui suoi passi e ha stabilito che le certificazioni di qualità rilasciate dall’Ukas– in quanto ente firmatario dell'accordo EaMla (European cooperation Multilateral Agreement) – sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri.Il podcast è un appuntamento gratuito messo a disposizione da Asacert, ogni mese, per fornire agli ascoltatori una prospettiva chiara e aggiornata su un tema cruciale per la nostra economia e per il sistema Paese. Come risulta dalla Banca Dati di Anac, lo scorso anno si è registrata una vera impennata degli affidamenti: il valore complessivo degli appalti di importo superiore a 40.000 euro è stato di circa 290 miliardi di euro, a fronte dei quasi 208 dell’anno precedente, con un incremento di circa il 39% rispetto al 2021 e del 56% rispetto al 2020, quando il valore degli appalti si era attestato sui 185 miliardi di euro.La crescita è dovuta soprattutto al notevole aumento del settore dei lavori, per un valore di 108 miliardi di euro complessivi, rispetto ai circa 45 miliardi di euro del 2021.