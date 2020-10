Elezioni Ordine Giornalisti, Gruppo Gino Falleri “Finalmente voto on line, noi siamo pronti”

“Finalmente una parola chiara sul voto necessario per il rinnovo dei Consigli Regionali dell’Ordine dei Giornalisti Italiani, e quindi del Consiglio Nazionale. Era ora che qualcuno ci dicesse con chiarezza come muoverci e quando soprattutto muoverci.Oggi sappiamo che potrebbe non votarsi più l’8 novembre in prima convocazione, né il 15 novembre in seconda convocazione, ma sappiamo invece che certamente ha vinto la linea ipotizzata e sollecitata più volte dal Gruppo Gino Falleri e dal Presidente del Sindacato Cronisti Romani Pierluigi Roesler Franz, che era la linea del voto elettronico e che noi avevamo condiviso.Come dire? Finalmente il Governo riconosce che è arrivato il momento di modernizzare e snellire anche le operazioni di voto che riguardano la grande famiglia dei giornalisti italiani: Quasi 100 mila iscritti, non appena sarà messo tutto in ordine per come prescrive il decreto Legge Ristori, potrebbero votare i propri organismi direttivi di categoria standosene tranquillamente a casa davanti al proprio computer.E’ vero anche che alcuni Ordini Regionali faranno di tutto per votare il prima possibile, e alla vecchia maniera, ma questo è ancora tutto da vedere. Non solo, ma ricordiamo che il voto elettronico è accompagnato dalla PEC, la posta elettronica certificata, e questo comporterà un grande risparmio economico per tutti noi e le casse dei nostri Consigli Regionali.Non vi diciamo in questa sede quanti soldi sono stati già spesi per le varie convocazioni di queste settimane in tutta Italia via raccomandata. Ma c’è di più, per gli iscritti all’Ordine del Lazio, si realizza un altro grande obiettivo, che il voto dei giornalisti che vivono all’estero e che in passato non riuscivano a rientrare a Roma e restavano esclusi dalla competizione pur pagando anche loro come noi residenti i contributi dovuti.Ma potranno votare via internet anche i tanti “inviati” sparsi per il Paese e che potranno votare dalla località dove sono stati inviati dai propri giornali a lavorare. E’ insomma il vero trionfo della democrazia, quello che il presidente Pierluigi Franz per anni ha chiamato “il sogno incompiuto della categoria”. Una vittoria anche per noi questa, che immaginavamo ancora lontana, e a cui pochi di noi avevano francamente creduto.È per questo che ci siamo battuti in queste settimane e in questi mesi perché il voto si svolgesse in maniera regolare, secondo gli schemi di sicurezza imposti dallo stato d’emergenza che stiamo vivendo, ma non rinviando le date che il Consiglio nazionale dell’Ordine aveva già fissato.Abbiamo per questo avviato e aperto un dibattito, e abbiamo auspicato un confronto con tutti i colleghi che fossero disponibili a ragionare con noi, per un obiettivo comune, che era e rimane quello di poter rifondare il nostro Ordine e in modo particolare il Consiglio Regionale dell’Ordine del Lazio.Il coordinatore del Gruppo Gino Falleri, Maurizio Pizzuto, in queste settimane si è speso in mille sedi diverse per spiegare le ragioni del voto, e le motivazioni forti che stanno alla base della nostra presenza in pista. Rifondare per noi significa cambiare in meglio le cose che non vanno, significa aprire l’Ordine ai più giovani, significa lavorare per chi ha perso il lavoro o per chi il lavoro non l’ha mai avuto, per tutelare la formazione di qualità, soprattutto quella deontologica, per ravvivare lo spirito della partecipazione e del confronto delle idee.Abbiamo presentato ai colleghi una squadra fatta di giovani e piena di entusiasmo, e su questa linea e in questa direzione andremo avanti nei prossimi due mesi che ci restano per arrivare al voto.Non vogliamo e non abbiamo mai inteso cacciare via nessuno dal proprio posto, ma vorremmo poter sostituire chi ormai pure avendo dato tanto alla vita dell’Ordine, oggi forse è stanco ed è giusto che si riposi, ma anche chi ha trascorso anni e anni interi ai vertici della categoria a volte dimenticando la mission fondamentale dell’Ordine, recuperando quelle energie e quelle storie umane magari emarginate dalle lobby dominanti, tutto questo vogliamo farlo nel rispetto di tutti e nella concordia più assoluta.Ce lo ha insegnato Gino Falleri questo metodo, che era il metodo migliore, che lo ha portato a raggiungere obiettivi a volte inimmaginabili, e che ha fatto di lui quella che noi oggi consideriamo una icona del giornalismo romano e nazionale.È nel suo nome che chiederemo il voto ai colleghi giornalisti, nella consapevolezza di avere in corpo e nel cuore le energie giuste e le idee necessarie per migliorare il mondo della comunicazione in questo nostro Paese”.