Elezioni Regionali: chiusi seggi in Lombardia e Lazio

Seggi chiusi in Lazio e Lombardia, dove sono avvenute le votazioni per eleggere i rispettivi Presidenti di Regione e le nuove Giunte Regionali. Più di 13 milioni di persone sono state chiamate a votare, oltre 1/4 degli aventi diritto.Nella giornata di ieri, l'affuenza media è stata del 29,72%(31,78% in Lombardia e 26,28% nel Lazio), in drastica riduzione rispetto alla tornata elettorale del 2018, quando però la votazione era avvenuta nell'arco di un solo giorno.I risultati di queste elezioni sono il primo test per il governo guidato da Giorgia Meloni.