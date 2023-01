Elezioni Regionali, Ciriani, uffici centrali esamineranno candidature per verificare cause incandidabilità

In merito alle Elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio, “l’esame delle candidature è rimessa in toto all’ufficio centrale e circoscrizionale e all’ufficio centrale regionale, composti esclusivamente da magistrati: questi organismi sono deputati a verificare la sussistenza di cause di incandidabilità” per i membri delle liste elettorali.Così, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un'interrogazione indirizzata al Ministro dell'Interno, in merito alle iniziative da intraprendere per la trasparenza e la legalità nell'ambito della prossima tornata elettorale, in programma il 12 e 13 febbraio.