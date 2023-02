Elezioni, Volpi (FdI): questi risultati segnale di buon governo Meloni

“I dati delle elezioni regionali rappresentano un segnale chiaro da parte degli abitanti del Lazio: chi vuole cambiare va a votare! Il dato dell’astensionismo è un dato che preoccupa in generale ma è chiaramente responsabilità di una Sinistra che non è più capace di parlare alla Nazione né tantomeno ai propri elettori.Il risultato del centrodestra al contrario dimostra come il Governo Meloni stia lavorando bene e come gli italiani abbiano sempre maggiore fiducia in lei e in Fratelli d’Italia.L’elezione a Presidente di Francesco Rocca è una vittoria importantissima per il Lazio che finalmente potrà contare su un Governo concreto e competente che avrà anche la possibilità di interloquire con un Governo nazionale sulla stessa lunghezza d’onda. Faccio le mie congratulazioni e auguro un buon lavoro a Francesco Rocca, a quella che sarà la sua giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza che risulteranno eletti.Da domani tutti al lavoro per riportare il Lazio tra le grandi regioni d’Europa”.Così in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi.