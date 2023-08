Elon Musk: "Concordato con Meloni e Sangiuliano luogo per lotta con Zuckerberg a Roma"

Elon Musk ha parlato con la premier Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con cui si è accordato in merito al sito storico di Roma in cui avverrà la lotta tra lui e il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg.A rivelarlo, su X, è lo stesso imprenditore sudafricano, nonché uomo più ricco del mondo.“Il combattimento sarà gestito dalle nostre fondazioni e non dall’Ufc”, ha spiegato, riferendosi alla più importante federazione statunitense di arti marziali miste.L'incontro andrà in diretta streaming su X e sui social di Meta (Facebook e Instragram) e vedrà "l'antica Roma" come sfondo.“Ho parlato con il primo ministro dell’Italia e il ministro della Cultura. Hanno concordato sul luogo epico”, ha poi detto Musk, che precedente aveva fatto sapere di voler organizzare l'incontro nel Colosseo.“Tutto sarà fatto nel rispetto del passato e del presente dell’Italia”, ha evidenziato.Musk aveva ipotizzato un incontro di lotta contro Zuckerberg, dopo che quest'ultimo aveva fondato Threads, il nuovo nato dei social di casa Meta, ritenuto concorrente diretto di X, l'ex social Twitter, di cui Musk ha anche venduto i cimeli, incluso il celebre logo.