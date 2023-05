Emergenza Emilia-Romagna, Protezione Civile Roma Capitale attiva Colonna Mobile

Roma Capitale, in base agli impegni assunti con Anci e con la Protezione Civile nazionale, attiva la Colonna Mobile per aiutare i comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione.Sono in partenza assistenti sociali, funzionari amministrativi, geometri, ingegneri e agenti di Polizia Locale per sostenere i Comuni colpiti sia per le azioni ordinarie sia per il censimento dei danni subiti e la funzionalità dei singoli Centri Operativi Comunali.Per quel che riguarda il soccorso alla popolazione – in accordo con l’Agenzia Regionale del Lazio - faranno parte della Colonna Mobile alcune associazioni di volontariato capitoline convenzionate oltre a mezzi e strumenti deputati alla rimozione del fango e all’aspirazione delle acque.“Roma Capitale resta quindi anello di snodo fondamentale nel Sistema Protezione Civile, mantenendo un livello trasversale di azione tra istituzioni e volontariato, grande risorsa di questa Città e dell’intera Nazione”. Così in una nota del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale.