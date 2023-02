Emigrazione, Nicola Pirone racconta i calabresi d’America

Quello che ci propone il giornalista Nicola Pirone è un viaggio vero e proprio degli emigrati che hanno lasciato i 9 paesi che compongono la Valle dell’Angitola, un racconto di oltre 200 pagine con tre capitoli diversi e tradotto in altrettante lingue straniere.

Il volume, edito da Libritalia s’intitola “Viaggio dalla Calabria alle Americhe” ed è stato curato dal giornalista Nicola Pirone, direttore di Kalabriatv e Presidente di Filitalia International Vibo Valentia. “Viaggio dalla Calabria alle Americhe”,il libro ispirato dalla realizzazione del progetto della Regione Calabria che ha per tema “Il tempo della memoria e del viaggio dalla Calabria alle Americhe con la riscoperta dei borghi”, racconta lo spopolamento di questa parte della Calabria, in migliaia emigrati verso le Americhe e successivamente in Australia e Europa. Un lavoro certosino, ricco d’informazioni e di dati riguardanti l’emigrazione calabrese, con storie che allo stesso tempo regalano uno spaccato antropologico e sociologico infinito.

Oltre alla Valle dell’Angitola, una piccola finestra è stata dedicata all’emigrazione nella Vallata del Torbido, coinvolgendo così due provincie insieme, Vibo Valentia per l’Angitolano e Reggio Calabria per la vallata del Torbido. Una Seconda parte è intitolata all’emigrazione per come viene raccontata nel cinema italiano, e un terzo capitolo rivolto alla promozione dei borghi, paesi che nel loro piccolo possiedono dei patrimoni immateriali e materiali di immenso valore, ma che a oggi sono poco conosciuti nel mondo.

Per la realizzazione del saggio finale, sono stati utilizzati documenti, fotografie e tabelle fornite dall’Istat, e al progetto- chiarisce il giornalista Nicola Pirone- hanno collaborato studiosi del fenomeno emigrazione, ricercatori e associazioni che hanno voluto parlare in termini positivi. Molto presente è la rappresentanza di Filitalia Vibo Valentia con l’antropologo Giuseppe Cinquegrana che ha curato anche la postfazione, il regista Davide Manganaro che si è occupato della parte cinema e Milena Garcia traduttrice della parte spagnola. Fondamentale anche la partecipazione Vallelonghese con Paolo Ierullo responsabile della Lumera, la rivista edita proprio dal Club, il professor Antonio Gullusci, il collaboratore del Club di Toronto Domenico Rizzo, Antonio Santaguida e don Vincenzo Barbieri. Fondamentale anche il ruolo di Kalabriatv che con il suo direttore Nicola Pirone, Milena Garcia e Giuseppe Cinquegrana, vede ora anche la partecipazione di Pino Pungitore. L’elenco dei collaboratori è ancora più lungo, con il sodalizio diretto da Pileggi che ha inteso ringraziare tutti indistintamente per il lavoro svolto. Il libro che sarà presentato a Toronto il prossimo 9 luglio e a Vallelonga nel mese di agosto. Per il Club Vallelonga – Monserrato di Toronto è la terza grande pubblicazione dopo il Dizionario Vallelonghese dell’avvocato Bruno De Caria e Vallelonga e la Lumera del professor Antonio Gullusci.