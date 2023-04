Enac: presto incontro con Autorità Garante della Concorrenza sul caro voli da e per la Sicilia

L’Enac dalla parte dei passeggeri per risolvere il problema del caro biglietti aerei da e per la Sicilia, soprattutto in concomitanza con i periodi festivi e con la stagione estiva: è questa la posizione che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile presenterà all’Autorità Garante della Concorrenza che ha contattato il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta per fissare a breve un incontro.Azioni analoghe per contenere i prezzi dei voli sono state intraprese anche da parte del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il Presidente Di Palma, inoltre, in merito al problema del caro prezzi è in contatto anche con l’Amministratore Delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, Vito Riggio.A tal fine l’Enac sta acquisendo elementi utili e sta elaborando dati e informazioni per la relazione che presenterà all’Antitrust su questo tema, a tutela del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, con particolare riguardo per coloro che si devono spostare da e per le isole.