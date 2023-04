Este (Pd): un pieno di salute attingendo da foreste e giardini

Venerdì 14 aprile (ore 15:00-16:00), nell'ambito della XX^ edizione di "Este in Fiore", rassegna del vivaismo nazionale di qualità, del florovivaismo veneto e dei prodotti tradizionali di eccellenza, in programma questo fine settimana (14, 15 e 16 aprile) a Este, nel Padovano, Elena Piutti di Veneto Agricoltura interverrà all'incontro dal titolo "I servizi ecosistemici. Foreste e giardini: quando la natura produce salute".Il tema affrontato sarà appunto quello dei servizi ecosistemici e dei molteplici ruoli che la natura in generale, e le foreste e i giardini in particolare, svolgono a favore del benessere delle persone e della collettività.Ma cosa sono i servizi ecosistemici? In estrema sintesi, si tratta dei benefici erogati dagli ecosistemi naturali al genere umano. L'aria che respiriamo, il cibo che viene prodotto, la difesa idrogeologica, la captazione delle acque meteoriche, l'immagazzinamento della CO2, la regolazione del clima, il paesaggio inteso come territorio dove poter svolgere attività turistico-ricreative, ecc. sono solo alcuni esempi di servizi ecosistemici offerti alla collettività.Il focus, che si svolgerà nella Sala delle Rose, metterà in evidenza quanto sia importante per il mantenimento dell'equilibrio tra uomo e natura e per ottenere benefici diretti sulla salute, la cura e la conservazione degli ecosistemi naturali, a cominciare dalle foreste naturali, i boschi urbani e i giardini nelle loro più diverse espressioni di forma e specie.