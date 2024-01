Europee, Ricci (Pd): "Serve la sinistra popolare per gli Stati Uniti d'Europa"

Lavoro, industria green, diritti: questi "i temi che la sinistra popolare può portare anche in Europa", secondo Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane), in un'intervista pubblicata dal quotidiano "la Repubblica".“Una legge di bilancio debolissima e i fatti recenti che hanno visto coinvolto il deputato meloniano Pozzolo, mostrano una destra pistolera tutta chiacchiere e distintivo. Dobbiamo rispondere proponendo un patto al mondo del lavoro e delle imprese. Un nuovo patto sociale e ambientale.Le previsioni di crescita della legge di Bilancio non sono credibili: per il governo la crescita sarà all’1,2, per Bankitalia e Istat alla metà. Quindi una manovra correttiva è dietro l’angolo", ha spiegato Ricci.La premier Meloni, dunque, conclude Ricci, "va sfidata sulla crescita e sul sostegno ai salari. E sugli Stati Uniti d’Europa che sono l’altra stella polare. Serve l'Europa federale, quella solidaristica che abbiamo conosciuto con il Recovery Fund, non quella dell'austerità come qualcuno auspica".