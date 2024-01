Ex Ilva, Bitonci: "Andiamo verso l'amministrazione straordinaria"

"La situazione è estremamente delicata, perché in queste ore si parla di amministrazione straordinaria, però questo ovviamente porterà un contenzioso".Così, ai microfoni di SkyTg24 Economia, il Sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, in merito alla situazione dell'Ex Ilva di Taranto, evidenziando che "l'ipotesi della liquidazione volontaria è già assurda"."Penso - ha spiegato Bitonci - che alla fine si andrà verso l'amministrazione straordinaria che è stata prevista proprio l'anno scorso e inserita all'interno del decreto e quindi il socio pubblico può chiederla in maniera autonoma. E' chiaro che dopo si deve iniziare un percorso,è importante il cambio dell'assetto manageriale e il piano industriale".