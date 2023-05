Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di seta nera”, apre il ministro Gennaro Sangiuliano

Grande inaugurazione stasera, giovedì 4 maggio, alle ore 20 per il ritorno della XVI edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, che riempirà fino al 7 maggio le sale di The Space Cinema Moderno, situato nel cuore di Roma.

Attesissima la giornata di apertura del Festival, con la partecipazione straordinaria del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, giornalista, storico, saggista e fino allo scorso autunno Direttore del TG2, che sarà dedicata all’incontro tra Italia e Brasile.

Il Paese carioca sarà al centro dell’evento, patrocinato dall’Ambasciata del Brasile in Italia, con la proiezione del lavoro diretto dal regista João Bramatti “Descobrindo a Italia”, ideato e interpretato dall’attore Carlo Briani, uno dei massimi interpreti della cultura italo-brasiliana, trapiantato da molti anni in Brasile e sposato a San Paolo, portabandiera della bellezza italiana nell’immenso stato sudamericano e promotore del Paese verdeoro in Italia.

Organizzato dall’associazione studentesca di promozione sociale insieme all’ente l’Università Cerca Lavoro (Ucl), su idea di Paola Tassone e dell’attuale presidente Diego Righini, con il supporto della Rai, il Festival si avvale di prestigiosi partner istituzionali a partire dai patrocini concessi dai Ministeri della Cultura, del Lavoro, delle Politiche Agricole e Sovranità Alimentare, delle Disabilità, dell’Ambiente, il dell’Istruzione e del Merito, degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, fino alla Regione Lazio e al Comune di Roma Capitale. E ancora Inail, Associazione Nazionale Malati Invalidi Lavoro, Ente Nazionale Sordi Onlus, Alleanza Per Lo Sviluppo Sostenibile e la Fondazione Univerde. Gli altri patrocinanti sono l’Ordine dei Giornalisti, l’Ordine degli Psicologi, Federmanager, Comitato Paralimpico, l’Ancos Confartigianato della Città Metropolitana di Roma.

Presentatrice d’eccezione la cantautrice di origine brasiliana Pamela D’Amico, conduttrice ed autrice della fortunata trasmissione “Pamela Viaggia in Latin” in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Rai Isoradio.Assieme al Ministro interverranno il Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio Federico Mollicone, Fabio Porta, Deputato eletto nella Circoscrizione estera comprendente il Brasile e, Giuseppe Solinas, delegato Rai per le relazioni internazionali e affari europei. (G.M.)