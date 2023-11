Fi, Pichetto: "Solidarietà a Licia Ronzulli per la minaccia subita"

"La mia più affettuosa solidarietà a Licia Ronzulli per la minaccia subita. Un atto grave, per nulla da sottovalutare, che certamente non fermerà il grande impegno di Licia in Parlamento e per la nostra comunità politica".Così il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito alla minaccia subita dalla capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, che oggi ha ricevuto una busta con un proiettile e diverse minacce.