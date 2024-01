Fi, Tajani: "Vogliamo cercare consensi nella società civile e tra gli astenuti, non tra gli alleati"

Forza Italia non cerca "consensi tra le file degli alleati. Vogliamo cercare consensi nella società civile e nel grande partito dell'astensione. Siamo disponibili ad aprire le nostre liste per allargare la casa dei moderati".Così il Vicepremier, Ministro degli Esteri e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Roma, in cui ha ufficializzato l'ingresso nel partito del consigliere della Regione Lazio, Angelo Tripodi.L'obiettivo del partito, ha proseguito Tajani, "è quello di superare il 10 per cento alle prossime elezioni europee. E il 20 per cento alle prossime elezioni politiche".Il tesseramento, ha aggiunto il Vicepremier e Ministro degli Esteri, "ha raggiunto quota 110 mila iscritti, sono già stati eletti 196 delegati al Congresso nazionale, che si svolgerà a Roma il 23 e 24 di febbraio a Palazzo dei Congressi a Roma, che sarà preceduto da una serie di eventi con l'obiettivo di allargare i consensi, siamo disponibili ad aprire le nostre liste e la casa dei moderati"."Ci stiamo allargando, guardando anche al mondo riformista e della società civile con una serie di iniziative che puntano all'ascolto delle categorie di lavoratori e professionisti, dei pensionati, delle donne e dei giovani", ha concluso il Ministro.