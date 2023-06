Fiction, Rai: "Mare Fuori" fa il giro del mondo

Una estate nel segno di ‘MareFuori’: Rai Italia, a partire da oggi proporrà, una volta a settimana, le tre stagioni della serie firmata Rai e Picomedia che ha ottenuto un successo straordinario.L’audience potenziale di 120 milioni di telespettatori potrà appassionarsi alle vicende dei giovani protagonisti ‘ospiti’ dell’Ipm (Istituto di Pena Minorile) di Napoli girata nella base navale della Marina Militare.La colonna sonora originale della prima stagione è stata composta da Stefano Lentini e prodotta da Rai Com e Coloora, ha visto la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e di Raiz, che ha collaborato alla scrittura di tre brani e appare nella sigla della serie "O mar for" firmata da Matteo Paolillo, Lorenzo Gennaro e Stefano Lentini.La trama: quando si è adolescenti, il confine tra bene e male è spesso labile, un sottile filo su cui si vuole camminare per mettersi alla prova e soddisfare i propri desideri, senza paura, o senza mostrare di averla. L’Istituto Minorile è a picco sul mare e ospita settanta detenuti: cinquanta ragazzi e venti ragazze. Quando entrano, hanno sempre meno di 18 anni.Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni si scoprirà che l’Ipm ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi. Quando vivi in una cella che si affaccia sul mare e quel mare ogni giorno ti regala il vento e i suoi profumi, è molto più difficile dire addio alla libertà.Le date della messa in onda sono le seguenti:New York/Toronto: 15 giugno, ore 19.30Los Angeles: 15 giugno, ore 16.30Buenos Aires/San Paolo: 15 giugno, ore 20.30Sydney: 16 giugno, ore 19.30Pechino/Perth: 16 giugno, ore 17.30Johannesburg: 15 giugno, ore 21.30Berlino: 15 giugno, ore 21.30Lisbona: 15 giugno, ore 20.30