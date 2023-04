Firenze: furti su auto, arrestato 51enne

L’intensificazione dei servizi mirati a prevenire i furti su auto, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini sulla recrudescenza del fenomeno, ha permesso di cogliere in flagranza un altro ladro.Nel pomeriggio di ieri, un 51enne algerino, dopo aver forzato il vetro di un camper di un turista tedesco, parcheggiato in Via delle Porte Sante, si introduceva nel mezzo per rovistare tra gli arredi.Benché il camper non avesse sistema d’allarme, il suo operato era stato notato da un passante che l’aveva prontamente segnalato al “112”, permettendo così l’immediato invio di una delle pattuglie del Nucleo Radiomobile di Firenze specificamente destinate alla repressione di questo fenomeno delittuoso.Il 51enne, ancora dentro il mezzo, alla vista della vettura dei Carabinieri, cercava inutilmente di darsi alla fuga ma veniva bloccato dai militari. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso dell’arnese utilizzato per la forzatura del finestrino del camper, un uncino di metallo appositamente sagomato.L'uomo è risultato essere già stato denunciato per reati analoghi. Dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.L’arresto fa seguito a quello, alcuni giorni fa, di un 42enne italiano colto a rubare su un’automobile in piazza Vittorio Veneto. Anche in quel caso la persona era nota ai militari, per essersi già resa responsabile di analoghi furti su auto.Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria aveva disposto a suo carico la misura cautelare del cosiddetto “obbligo di firma”.