Firenze, secondo sgombero Via Ponte di Mezzo: firmate misure di prevenzione nei confronti dei 9 denunciati per occupazione

A distanza di una sola settimana dallo sgombero di un altro stabile in via Ponte di Mezzo il Questore Maurizio Auriemma ha firmato misure di prevenzione nei confronti delle 9 persone denunciate ieri dalla Polizia di Stato per occupazione abusiva di edificio.Si tratta di 6 uomini e 3 donne di età compresa tra i 22 e i 30 anni, sia di origine italiana che straniera.Per 5 di loro, residenti fuori Firenze, è scattato il Foglio di Via Obbligatorio nei loro Comuni di residenza sparsi per la Toscana, con divieto di rimettere piede nel capoluogo di regione da uno a tre anni; per gli altri 4 il Questore ha invece emesso l’Avviso Orale, una misura che, come una sorta di cartellino giallo, invita il destinatario del provvedimento a tenere una condotta conforme alla legge.La documentazione, in questi giorni, è in fase di notifica agli interessati.