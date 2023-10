First Cisl Roma e Rieti: Lazio Innova deve confrontarsi con le Parti Sociali

“La Federazione territoriale della First Cisl di Roma e Rieti condivide e sostiene la lettera inviata a Lazio Innova dalla propria Rappresentanza Sindacale aziendale, in merito all’esigenza di poter avere un confronto per la definizione di una riorganizzazione aziendale finalizzata alla realizzazione di un piano strategico (l’ultimo risale alla L.R. 10/2013, prima Giunta Zingaretti).

Ricordiamo che Lazio Innova opera a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell’erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee; nel sostegno al credito e rilascio di garanzie; negli interventi nel capitale di rischio; nei servizi per l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze regionali; nei servizi per nascita e sviluppo d’impresa; nelle misure per l’inclusione sociale.

La strategicità della mission conferita a Lazio Innova impone, quindi, un’attenta analisi dei carichi di lavoro e un riordino tra le funzioni operative e quelle di orientamento e promozione degli spazi attivi, internazionalizzazione e comunicazione. Una valorizzazione e gestione del capitale umano che deve tenere conto del riconoscimento economico e salariale dei dipendenti della Società, di processi trasparenti per la crescita e la carriera e, non ultima, una pianificazione di ampio respiro per la formazione ordinaria ed evolutiva. Manca inoltre una condivisione con le Parti Sociali di un accordo strutturato per lo smart working e il lavoro agile.

Auspichiamo quindi che la Regione possa avviare da subito un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, al fine di realizzare un percorso condiviso che possa valorizzare al meglio il ruolo sociale dell’impresa e nel rispetto delle legittime attese delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Lo rende noto la First Cisl di Roma e Rieti.