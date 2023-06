Fisco, Mef: contezioso tributario in diminuzione nel 2022, -1,3% l’arretrato complessivo

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che nel 2022 è stata registrata una riduzione complessiva delle liti tributarie pendenti dell’1,3% e una significativa contrazione delle controversie in attesa del giudizio in appello, -11,3%, rispetto all’anno precedente.É il quadro che emerge dalla Relazione sull’andamento del contenzioso tributario e sulle attività delle Commissioni tributarie relativa al 2022 pubblicata dal Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria.La Relazione evidenzia inoltre che nel 2022 la durata media dei giudizi di primo grado è stata pari a 1 anno e 7 mesi, il valore più basso nel periodo 2018 - 2022. Per il secondo grado è invece diminuita la durata media (2 anni e 8 mesi), in controtendenza rispetto al dato del biennio 2020-2021.Riguardo alle controversie complessivamente pervenute alle Corti di giustizia tributaria (187.023) si registra, in particolare, un forte aumento dei ricorsi nel primo grado di giudizio (+88,2%) e un lieve calo (-4,4%) dei nuovi appelli.L’elevato numero dei ricorsi presentati in primo grado è strettamente connesso alla ripresa delle attività di riscossione e di controllo dei tributi da parte degli enti preposti a seguito della fine del periodo legato all’emergenza Covid.Il valore complessivo delle controversie definite nel 2022 è di circa 23,6 miliardi di euro per un ammontare medio della singola controversia pari a circa 124 mila euro.