Foibe, Ghera (FdI): "Rimuovere manifesti inneggianti a Tito"

"I deliranti manifesti che esaltano Tito siano rimossi, nessuna tolleranza può esserci per negazionisti di crimini contro l’umanità, come è stata la feroce pulizia etnica perpetrata ai danni della comunità italiana di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia.La Giornata del Ricordo è dedicata ad eventi che favoriscono l’affermazione di una memoria condivisa e diffondono messaggi di pacificazione. Sin dalla sua istituzione questa ricorrenza, informando sul dramma della centinaia di migliaia di nostri compatrioti assassinati nelle Foibe e sulla persecuzione che li ha costretti a fuggire dalle loro case per sempre, ha contribuito a far conoscere la verità su questa terribile pagina di storia. Colpevolmente strappata dai libri di scuola e dalla coscienza nazionale per troppi decenni".E’ quanto dichiara Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.