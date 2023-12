Frana Frejus, Salvini: "Bisogna correre per rimettere in sesto il traforo, Francia e Svizzera facciano in fretta"

"Stiamo facendo in fretta, mantenendo gli impegni. Certo con il governo Francese oggi è un momento di festa e quindi voglio portare soltanto i risultati positivi: però c’è bisogno di correre per rimettere in sesto la frana, perché è un danno quotidiano".Così il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Chiomonte (To), all'avvio del cantiere del tunnel di base del versante italiano della Tav, commentando la frana del Frejus, a seguito della quale i collegamenti tra Italia e Francia non sono stati ancora ripristinati."Siamo circondati fra Frejus, Tenda, Monte Bianco, San Gottardo. Non possiamo isolare il Nord-Ovest, la Lombardia, il Piemonte. Quindi che Francesi e Svizzeri come gli austriaci sul Brennero facciano bene e in fretta come stiamo facendo noi italiani.C’è da recuperare qualche anno perduto sul Tenda, c'è il problema del Bianco e del San Gottardo perché in questo periodo natalizio le Alpi saranno il trionfo del business, del bello, del bianco e del turismo ma sono anche ortograficamente anche un piccolissimo problema, perché quando si è chiusi in una morsa bisogna andare veloci”, conclude il Vicepremier.