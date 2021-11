Franceschini: “Italia primo Paese ad avere un museo digitale”

La dichiarazione del ministro.

“Il Museo d’arte digitale di Milano sarà il primo esempio di museo di questo tipo nel mondo. Siamo una realtà nazionale molto avanti nella tutela del patrimonio culturale che abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti e, per una volta, abbiamo voluto anticipare tutti ed essere il primo Paese a spingerci su questa nuova frontiera. Stiamo facendo la selezione per il primo direttore che non solo avrà il compito di dirigerlo ma anche costruirlo. Ci sarà da lavorare nelle idee e nelle risorse ma abbiamo deciso di essere presenti, per primi, in questo settore di grande innovazione”.Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all’inaugurazione della IV edizione di Ro.Me Museum Exhibition, quest’anno ospitata nella sede del Museo dell’Arte Classica presso la Sapienza Università di Roma.