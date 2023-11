Frosinone: torna la Festa della Scuola e della Costituzione

Sabato 11 novembre torna l’atteso appuntamento con la Festa della Scuola e della Costituzione. L’evento si terrà presso il palazzetto al Casaleno, in Viale Olimpia, a partire dalle 9.“La manifestazione, istituita nel 2012 dall’amministrazione Ottaviani per favorire la cultura dell’aggregazione tra gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – promuove, attraverso la lettura di uno o più articoli della Costituzione, il valore dell’Atto fondamentale della Repubblica italiana.Il tema che sarà affrontato sabato e che sarà anche oggetto delle rappresentazioni artistiche e musicali degli studenti, sarà quello illustrato dagli articoli 33 e 34’”.“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, recita l’articolo 33.“La scuola è aperta a tutti – così l’articolo 34 - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.“La Festa della Scuola e della Costituzione, oltre a voler costituire un momento di svago, serenità e socializzazione, vuole essere, anche, un momento di riflessione sui nostri diritti e doveri di cittadini – ha dichiarato l’assessore all’istruzione, Valentina Sementilli - La Festa costituisce, dunque, un momento importante del percorso formativo di ogni studente, sviluppando, inoltre, una riflessione sul Dettato costituzionale, pilastro della nostra società. Anche quest’anno gli studenti, grazie anche al prezioso supporto dei dirigenti e dei docenti, saranno protagonisti di rappresentazioni di alto profilo artistico e culturale”.