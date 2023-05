FuoriOrticola: alla Galleria Altomani & Sons il Premio di Stile per la vetrina più suggestiva tra le “Imprese Storiche” milanesi.

FuoriOrticola: la Galleria Altomani & Sons vince il Premio di Stile per la vetrina più suggestiva tra le “Imprese Storiche” milanesi con l’iniziativa Vetrine Fiorite, in cui la natura prende vita grazie alle sapienti mani di esperti Floral Designer dando vita ad armoniose ed eleganti scenografie.

Fiori nell’arte: l’evoluzione della raffigurazione e la sorprendente intelligenza floreale è il titolo dell’esposizione promossa dalla Galleria Altomani & Sons in occasione della V edizione di FuoriOrticola, promossa dall’Associazione Orticola di Lombardia dall’8 al 14 maggio 2023.

Una mostra temporanea di livello museale che, a partire dal Rinascimento, ha voluto esplorare il tema dei fiori nell’arte e del particolare figurativo floreale, attraverso una selezione di opere d’arte antica che comprende dipinti, sculture, maioliche, pietre dure, coralli e arazzi.

Il successo e il Premio di Stile per la vetrina più suggestiva arrivano grazie all'installazione floreale del celebre maestro Silvano Erba e al suo genio floreale che ha trasformato l'ambiente interagendo e dialogando con le opere, creando un'installazione floreale che ha stupito e affascinato tutti.

Il corpo centrale dell'installazione l’ha composto con una coppia di vasi dorati sospesi, arricchiti da fiori ruotanti su spirali ellittiche rosse, dando vita a un vortice volumetrico e spaziale di grande dinamismo. Questa suggestiva creazione, mai vista prima, ha catturato l'essenza dell'evento e ha rapito l'attenzione dei giurati.

La giuria, formata da professionisti provenienti da vari ambiti dell'arte e del design, ha elogiato la singolare abilità di Erba nell'interpretare il contesto di Orticola. A loro valutare la creatività e l’originalità degli espositori.

L’installazione del pluripremiato maestro e floreal designer Silvano Erba ha colpito i giurati per essere sia una composizione floreale che un'esperienza tridimensionale.

Non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua capacità di stimolare l'immaginazione ed entrare in dialogo con il contesto circostante, tra natura e arte, un arricchimento per le opere esposte nella galleria.

Questo trionfo rappresenta un riconoscimento del singolare talento di Erba nel fondere arte e natura in modi sorprendentemente innovativi e avvincenti.

Quest'anno la XXVI Mostra-Mercato Orticola 2023, diventata ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti e appassionati della natura, del verde e dei giardini, ha riconfermato il suo ruolo come palcoscenico per l'espressione creativa e la celebrazione dell'arte e della natura con i suoi 24mila visitatori in soli quattro giorni.