Fvg, autonomie locali, Roberti: formazione e aggiornamento per pubblico impiego

"Anche nel 2024, la Regione continua a favorire processi di innovazione, cambiamento, riforma e riorganizzazione tramite la formazione e l'aggiornamento del personale delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego, e attraverso il supporto operativo e di consulenza per il sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo alle amministrazioni locali dei paesi che contano fino a 7.500 abitanti".Lo ha confermato questa mattina l'assessore regionale alle Autonomie locali e funzione pubblica del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che ha portato all'attenzione dell'Esecutivo una delibera a tema, approvata dalla Giunta.Durante la seduta di oggi, infatti, sono stati votati e approvati, in dettaglio, il Documento strategico, il Piano formativo e il Programma di supporto operativo e consulenziale relativi all'anno 2024, tutti i documenti e elaborati dalla Cabina di regia."Tra le sfide che oggi affrontano gli Enti locali c'è anche quella, di non poco conto, di riuscire a identificare strategie che generino valore pubblico - ha osservato a margine Roberti -; viviamo un periodo complesso e di profonda trasformazione culturale, al quale facciamo fronte 'aggredendo' le principali criticità che riguardano in particolare i piccoli Comuni, per l'impiego di nuovo personale.Il nostro obiettivo è dare risposta attraverso servizi di supporto agli adempimenti e all'attività operativa svolte dall'Ente, per consentire la continuità nell'erogazione dei servizi e di ripristinare, laddove necessario, una condizione di stabilità organizzativa"."Il cambio di paradigma nella gestione delle risorse umane, da 'personale' a 'talenti', sarà possibile solo a fronte di un miglioramento e di un'attenzione a tutto il percorso del dipendente pubblico, partendo anzitutto dalle attività che permettono di rendere più attrattiva la Pubblica amministrazione per i giovani più promettenti, e a fronte di un radicale miglioramento dei processi di reclutamento che oggi faticano a selezionare i profili più adeguati a lavorare in una pubblica amministrazione moderna e in evoluzione" ha osservato Roberti aggiungendo che "in contesti in continuo cambiamento, come quelli odierni, si lavora per riadattare e rivedere gli assetti organizzativi con il fine di migliorare l'organizzazione dei servizi che vengono erogati, accompagnando, supportando e formando chi li fornisce".