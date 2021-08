Gazzetta Ufficiale: sommario di oggi

Edizione numero 198 del 19 agosto.

La Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto pubblicata oggi: = DECRETI PRESIDENZIALI = DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2021. Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (Pag. 1). = DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI = - Ministero dello Sviluppo Economico - DECRETO 7 luglio 2021. Integrazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica (IPCEI Microelettronica).(Pag. 5). DECRETO 7 luglio 2021. Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 2). (Pag. 7). DECRETO 7 luglio 2021. Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 1). (Pag. 12). DECRETO 3 agosto 2021. Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - anno 2021. (Pag. 18). DECRETO 4 agosto 2021. Revoca del commissario liquidatore della "Poggio dell'Ainella s.coop.edilizia a r.l.", in Napoli. (Pag. 19). DECRETO 4 agosto 2021. Revoca del commissario liquidatore della "Cooperativa edilizia Vecchio Trifoglio - società cooperativa a responsabilità limitata", in Napoli. (Pag. 20).= DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ = - Agenzia Italiana del Farmaco - DETERMINA 9 agosto 2021. Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Sirturo". (Determina n. DG/945/2021). (Pag. 21). DETERMINA 9 agosto 2021. Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Bidaker". (Determina n. DG/950/2021). (Pag. 23). DETERMINA 9 agosto 2021. Attività di rimborso alle Regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite payback del medicinale per uso umano "Zavicefta". (Determina n. DG/957/2021). (Pag. 24). - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - DELIBERA 29 aprile 2021. Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio. (Delibera n. 29/2021). (Pag. 27). DELIBERA 29 aprile 2021. Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Sardegna. (Delibera n. 15/2021). (Pag. 36). = ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI = - Agenzia Italiana del Farmaco - Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Linevero" (Pag. 45). Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Rosuvastatina Biocon". (Pag. 45).Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ibumenol" (Pag. 46). Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Desametasone Hameln" (Pag. 46). Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Septanes" (Pag. 48). Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Colecalciferolo Zentiva". (Pag. 49). - Ministero dell'Interno - Soppressione della Parrocchia di S. Maria Nascente, in Ravenna (Pag. 49). Soppressione della Parrocchia di S. Marco, in Ravenna (Pag. 49). Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe e Maria SS., in Ravenna (Pag. 49).Soppressione della Parrocchia di S. Pietro Maggiore, in Ravenna (Pag. 49). - Ministero della Difesa - Concessione della medaglia di bronzo al Merito di Marina (Pag. 49). - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Approvazione della delibera n. 91 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 26 aprile 2021. (Pag. 50). Approvazione della delibera n. 3/2021 adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 29 aprile 2021. (Pag. 50).