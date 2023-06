Gdf, Savino (Mef): “Dedizione, competenza e coraggio da sempre contraddistinguono impegno della Finanza”

“La Guardia di Finanza rappresenta una delle colonne portanti dell'Italia, un simbolo di legalità, giustizia e servizio alla comunità. Il loro compito, non semplice, è da sempre svolto con abnegazione e professionalità, nel costante impegno di tutelare l'economia del paese e la sicurezza dei cittadini.La lotta all'evasione fiscale, al contrabbando, alla contraffazione, alla corruzione e a tutte le forme di criminalità economica e finanziaria è un lavoro incessante, che richiede dedizione, competenza e coraggio. In queste sfide, la Guardia di Finanza è sempre stata in prima linea, pronta a difendere i valori su cui si fonda la nostra Repubblica.In occasione del 249° anniversario della fondazione, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le donne ed a tutti gli uomini che fanno parte di questo prestigioso corpo. Ringrazio in particolare il Comandante Generale Gen. C.A. Andrea De Gennaro per la sua guida.Grazie per il vostro servizio, per il vostro impegno quotidiano. Buon anniversario, Guardia di Finanza!”.Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.