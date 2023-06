Generali in Barcolana 55 per la sostenibilità e la diversità, l’equità e l’inclusione

Sostenibilità, diversità, equità e inclusione, cambiamento climatico sono i temi che Generali sostiene in Barcolana, la manifestazione velica che si svolgerà il prossimo ottobre nel Golfo di Trieste. Generali, da oltre 40 anni al fianco di Barcolana, è presenting sponsor dell’iniziativa.Durante l’evento, organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, si terrà la terza edizione del Trofeo ‘Generali Women in Sailing’, assegnato al primo team misto guidato da una donna skipper nella ‘Coppa d’Autunno’ del prossimo 8 ottobre.La vincitrice sarà anche premiata da Generali Academy con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona.Nel 2022, il Trofeo è stato vinto da Wendy Schmidt, imprenditrice e filantropa americana, armatrice e skipper di Deep Blue.Nell’ambito di Barcolana, il progetto ‘Women in Sailing by Generali’ si pone l’obiettivo di valorizzare le diversità, garantendo pari opportunità e favorendo l’inclusione, dando rilevanza a tutte le donne che partecipano all’evento, in mare, a terra e nell’organizzazione.Quest’anno ‘Women in Sailing by Generali’ diventerà la tappa finale delle attività svolte in tutto il mondo da World Sailing per la vela femminile, il programma “Steering the Course”, e si arricchirà anche di un evento a mare e della partecipazione del team #WomenInSailing, composto da atlete e atleti della Società Velica Barcola e Grignano, a una serie di regate nel corso della stagione.Una speciale Gallery verrà pubblicata sul sito www.barcolana.it, con l’obiettivo di ispirare sempre più donne a essere protagoniste, in mare e non solo. Inoltre, sarà presente nei giorni della Barcolana l’iniziativa di Generali The Human Safety Net con attività aperte al pubblico.La Fondazione ha l’obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili con figli piccoli e promuovere l’inclusione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità. Generali sarà al fianco di Barcolana lungo tutte le attività annuali, supportando la manifestazione nello sviluppo e consolidamento dei progetti che hanno permesso la sua crescita a livello internazionale.Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha affermato: “Attraverso la partecipazione a eventi sportivi, Generali promuove la cultura dello sport e uno stile di vita sano. Da molti anni lo fa anche in collaborazione con Barcolana, manifestazione velica dalla lunga tradizione ma capace di innovare, attenta alla sostenibilità ambientale e alla promozione di diversità, equità e inclusione. Per questo le siamo storicamente vicini, aiutandola a crescere internazionalmente e promuovendone le attività, con il progetto ‘Woman in Sailing by Generali’ e anche attraverso la nostra Fondazione The Human Safety Net, affinché questo evento sia, per la comunità di Trieste e per tutti quelli che vi partecipano arrivando da tutt’Europa e oltre un’occasione di sport, divertimento e crescita”.I temi dell’ambiente, dell’integrazione e della diversità e inclusione sono stati negli ultimi anni al centro delle iniziative promosse da Generali in Barcolana. Ne è stata rappresentante Isabelle Joschke, affermata velista di fama internazionale e atleta impegnata nel sociale e i ‘Generali Sea Talk’, dialoghi con due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song.La vela, disciplina sportiva che Generali sostiene storicamente e di cui condivide i valori, sarà lo sport utilizzato per parlare di gender equality, affrontando il tema delle professioni legate al mare tradizionalmente percepite come maschili.