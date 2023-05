Giarrusso (Pe): "Cancelleri indegno, uniamoci o la destra governerà ovunque"

"Per evitare che la destra, oltre che a Roma, governi anche in tutti i comuni e le regioni, dobbiamo stare uniti, azzerare rivalità personali e ripicche, e proporre un’alternativa concreta, con un fronte compatto.L'unità è fondamentale, come diceva Gramsci, e questo è il mio appello per la costituzione di un fronte progressista che esalti le caratteristiche e l’indipendenza dei singoli partiti per creare una forza più grande e non frammentata. Servono un progetto e delle figure credibili".Così Dino Giarrusso, europarlamentare catanese, in una intervista per la rete siciliana Rei Tv."In Sicilia invece c’è chi ha preso in giro la gente fingendosi alternativo quando era in continuità con i Cuffaro e i Miccichè: Cancelleri rappresentava la vecchia politica, tutti lo sapevano, ma solo io ho scelto di contrastarlo, pagando in prima persona”, continua il deputato.“Eppure oggi Cancelleri è in Forza Italia, confermandosi ciò che è sempre stato: il peggiore esponente della peggiore classe politica siciliana. Qualcuno ha pensato che io abbia tradito, ma la verità è che proprio per non tradire i miei valori, io non ce l'ho fatta più a stare in quel partito, e i fatti mi han dato ragione. Adesso voltiamo pagina, e - abbandonati questi personaggi insulsi -, uniamoci, spazziamo via le Ruffini e offriamo all’Italia un’alternativa credibile al melonismo e ai suoi inadeguati intepreti”, conclude Giarrusso.