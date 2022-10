Giochi online: preposizione Rabona Bet

Questo permette agli scommettitori di poter scegliere tra un'ampia gamma di scommesse, in base al loro stile di gioco. In questo articolo daremo un'occhiata alle scommesse sulla preposizione Rabona Bet , note anche come prop bet.



Che cos'è una Prop Bet?

La suddetta prop bet è una scommessa aggiuntiva che si può fare durante lo svolgimento di un evento. Può essere considerata un tipo di scommessa relativamente recente, introdotta con l'obiettivo di aggiungere novità e varietà ai tipi di scommesse tradizionali.

Le scommesse laterali sono di solito proposte pubblicamente dal bookmaker (da qui prop betting) e possono riguardare qualsiasi aspetto dell'evento sportivo in corso, il numero di gol di un giocatore, la squadra, l'ordine in cui vengono segnati i gol e così via.

Le scommesse prop sono presentate come futures nella preseason sulle scommesse di giocatori e squadre durante le stagioni regolari e i playoff. Inoltre, questi tipi di scommesse possono talvolta essere piazzate in diretta, a seconda dello sport.



Come funzionano le scommesse prop nel calcio?



Il calcio è uno dei migliori sport in cui è possibile effettuare scommesse prop, soprattutto a causa della durata delle partite e del gran numero di variabili coinvolte, che rendono possibile piazzare scommesse collaterali su una miriade di cose diverse durante la partita. Ecco le opzioni di scommessa più comuni:

Scommesse speciali sui giocatori

Il tipo più ovvio di Rabona bet che si può fare è sui giocatori, come chi segnerà il primo gol, chi riceverà un cartellino giallo e così via.

Si può anche scommettere sul fatto che il giocatore designato segnerà o meno almeno un gol durante la partita.

In effetti, questo tipo di scommesse è diventato così popolare tra i giocatori che negli ultimi anni sono state create sempre più opzioni di scommessa, come ad esempio le scommesse su chi segnerà l'ultimo gol, su chi realizzerà una tripletta e così via.

Scommesse sul numero di gol

Le scommesse sui gol sono tra le più popolari e diffuse nel mondo del calcio, perché sono facili da capire.

Esistono diversi tipi di scommesse relative ai gol su cui è possibile puntare: dalla classica scommessa "Sì/No" a opzioni più particolari.

Ad esempio, si può puntare sul numero di gol che la squadra in questione dovrà segnare e sul momento esatto in cui dovrà segnarli (si può decidere se puntare sul primo tempo o sul secondo tempo).

In generale, ciò che viene apprezzato dagli scommettitori è la varietà di combinazioni disponibili, che rendono questo tipo di Rabona bet particolarmente attraente.

Altri tipi di scommesse prop

Oltre alle scommesse laterali sopra elencate, sono disponibili molti altri tipi di scommesse: è possibile scommettere su calci di punizione, calci d'angolo, rigori, lancio della monetina all'inizio della partita, falli, colpi di testa e molti altri eventi.

Proprio per questo motivo, le scommesse laterali sono state progettate per coinvolgere un'ampia gamma di scommettitoi, dai veterani più esperti a coloro che guardano il calcio solo per le emozioni.



Come ottenere il massimo dalle scommesse prop?

Poiché queste scommesse non si basano solo sul fattore divertimento, ma anche sulla vostra abilità e sulla strategia adottata, di seguito daremo un'occhiata ad alcuni consigli che possono aiutarvi a fare scommesse più accurate.

Studiate tutte le informazioni che riuscite a trovare

Come per qualsiasi altra Rabona bet, la cosa migliore da fare per aumentare le possibilità di vincita è rimanere sempre informati: cercate quindi informazioni su siti affidabili, confrontate le quote e studiate tutte le statistiche relative alla squadra su cui volete scommettere. Cercate di lasciare al caso il minor numero possibile di dettagli.



Pensare fuori dagli schemi

Pensare fuori dagli schemi è una peculiarità non solo degli scommettitori più intelligenti, ma anche degli imprenditori di successo: evitate di scommettere su una particolare partita (azione o evento) solo perché lo fanno gli altri. Pensate con la vostra testa e ricordate che la scelta della maggioranza non è sempre quella giusta.

Non ignorare i giocatori secondari

Questo consiglio è collegato al precedente: alcuni giocatori hanno l'abitudine di puntare sui giocatori più noti, dimenticando che anche i giocatori secondari possono fare la differenza, in quanto non subiscono la stessa pressione. Cercate quindi sempre il possibile valore, non limitatevi a scommettere in base al nome del giocatore.