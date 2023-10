Giornalismo: addio a Eugenio Palmieri, ex direttore dell'Agi

Ci ha lasciato per un malore improvviso all'età di 76 anni Eugenio Palmieri, ex direttore dell'Agi.Palmieri nella sua lunga carriera ha lavorato, inoltre, per il Sole 24 ore, Il Tempo, Il Mondo e La Stampa occupandosi di economia e finanza. Nel maggio 1995 la nomina alla direzione dell'Agi, Agenzia Giornalistica Italia.