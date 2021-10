Giornalismo: Premio Sulmona a Luciano Fontana, Manuela Moreno e Gianni Todini

A Tina Sgrò il Premio "Gaetano Pallozzi" di Arte Contemporanea.

"Interno verde" di Tina Sgrò (Reggio Calabria) è l’opera vincitrice del 48° Premio Sulmona “Gaetano Pallozzi” – Rassegna internazionale di arte contemporanea. Annunciati anche in vincitori della sezione di giornalismo: il direttore del “Corriere della Sera” Luciano Fontana, la conduttrice di TG2 Post (Rai), Manuela Moreno e il vice direttore di Askanews, Gianni Todini.I premi saranno conferiti sabato 16 ottobre, alle ore 17, al teatro comunale “Maria Caniglia” di Sulmona (L’Aquila), in occasione della cerimonia di premiazione.Ospiti anche il dantista ungherese János Kelemen, il vincitore del Premio Campiello Remo Rapino, il Professor Francesco Moschini dell’Accademia di San Luca e il Maestro Ennio Calabria. Al 48° Premio Sulmona 2021, organizzato dal Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” con il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Sulmona hanno partecipato 159 artisti provenienti da tutto il mondo.Alla cerimonia, che sarà aperta dal Presidente del “Quadrivio” Raffaele Giannantonio, saranno presenti autorità religiose, civili e militari e il Presidente della Giuria della sezione d’arte, Vittorio Sgarbi.Verranno conferiti il Premio Internazionale Speciale per il Settecentenario dantesco al Prof. János Kelemen dell’Università di Budapest alla presenza della Direttrice dell’Accademia d’Ungheria Komlóssy Gyöngyi, il Premio Nazionale per la Cultura allo scrittore Remo Rapino e di Critica d'Arte “Philippe Daverio” al Prof. Francesco Moschini dell’Accademia di San Luca in Roma.Saranno consegnati dal presidente del premio di giornalismo Paolo Corsini (vice direttore di Rai2 e consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti) i Premi Nazionali di Giornalismo a Luciano Fontana, direttore del “Corriere della Sera”, Manuela Moreno, conduttrice di TG2 Post e Gianni Todini, vicedirettore di Askanews.A seguire il conferimento dei premi della Rassegna Internazionale d'Arte Contemporanea, vinta dall’opera Interno verde (2020) di Tina Sgrò (Reggio Calabria); secondo premio a Shut up (2014) di Alba Gonzales (Roma) e terzo a Mosca, la casa rossa (2021) di Massimo Boffa (Milano). Le prime tre opere classificate saranno donate dagli autori (gratificati da un premio in denaro) alla Pinacoteca Comunale.Verranno assegnati Premi per “Artista plastico” a Yoshin Ogata (Giappone), “Artista senior” a Umberto Malvestuto (Sulmona), “Artista straniero” a Evita Andujar (Spagna), “Artista giovane” a Emidio Mastrangioli (Sulmona), “Artista del territorio” a Pierpaolo Mancinelli (L’Aquila).Tra i vari riconoscimenti, Menzioni Speciali d’Onore saranno ricevute da Ennio Calabria, Giancarlo Ciccozzi, Monticelli & Pagone, Pino Procopio e Mauro Tersigni.Un particolare omaggio verrà tributato all’artista Rinaldo D’Orazio, vincitore nel 1964 del 1° Premio Sulmona delle Arti.Contributi musicali saranno curati dal soprano Chiara Tarquini accompagnata al pianoforte da Sabrina Cardone. La cerimonia verrà condotta dalla giornalista Chiara Buccini.La normativa anti-Covid rende necessaria la prenotazione mediante un’e-mail da inviare all’indirizzo premiosulmonaofficial@gmail.com. In caso di riapertura dei teatri potranno partecipare anche altri interessati ma solo dopo che gli invitati e i prenotati avranno trovato sistemazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso resterà però consentito esclusivamente ai possessori di green pass e di referto negativo di tampone effettuato entro le ultime 48 ore.La cerimonia di premiazione potrà comunque essere seguita in diretta su Onda TV - canale 18 del digitale terrestre (Abruzzo), in streaming su www.ondatv.tv, sulla pagina facebook Onda Tv, in streaming su http://apktv.it - Canale 1 e sulla pagina facebook Premio Sulmona Official.