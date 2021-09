Giornalisti Elezioni Ordine Nazionale e Regionale, Pierluigi Franz : “Istruzioni per l’uso”.

Prossime elezioni dei vertici dell'Ordine dei Giornalisti: quanti sono i posti disponibili per chi intenda candidarsi nel Lazio per il Consiglio Regionale e per quello Nazionale. Quando si voterà e con quali regole. A rispondere a questi interrogativi che interessano l’intera categoria è il Presidente del Sindacato dei Cronisti Romani Pierluigi Roesler Franz.

Prossime elezioni dei vertici dell'Ordine dei Giornalisti: quanti sono i posti disponibili per chi intenda candidarsi nel Lazio per il Consiglio Regionale e per quello Nazionale. Quando si voterà e con quali regole. A rispondere a questi interrogativi che interessano l’intera categoria è il Presidente del Sindacato dei Cronisti Romani Pierluigi Roesler Franz.

Alle prossime elezioni dei vertici dell'Ordine dei Giornalisti questi sono i posti disponibili per gli elettori del Lazio:​per il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio n. 6 professionisti e n. 3 pubblicisti. Per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio n. 2 professionisti e n. 1 pubblicista.

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti n. 8 professionisti e n. 1 pubblicista.

Gli elettori possono esprimere sulla scheda in bianco un numero di preferenze non superiore a quello dei posti da ricoprire.

Ad esempio, al 1° turno per il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio i professionisti possono indicare al massimo 6 preferenze, mentre i pubblicisti 3 preferenze, mentre per il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Regionale dei Giornalisti del Lazio i professionisti possono indicare al massimo 2 preferenze e i pubblicisti al massimo 1 preferenza. Infine per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti i professionisti del Lazio possono indicare al massimo 8 preferenze e i pubblicisti 1 preferenza.

Per legge non esistono candidature, nè liste ufficiali. Ogni candidato è potenzialmente candidabile ed eleggibile, purché sia in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge n. 69 del 1963.

Si vota con il sistema maggioritario secco, cioé sono eletti i candidati che riportano in assoluto il maggior numero di voti nella graduatoria finale.

Tuttavia per il solo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti possono candidarsi ed essere eletti giornalisti pensionati professionisti e pubblicisti titolari di pensione i quali abbiano in corso regolari versamenti all'INPGI 2 o una posizione attiva all'INPGI 1. Altrimenti la loro elezione verrebbe annullata come successe quattro anni fa quando il ministero della Giustizia bocciò l'elezione di due candidati del Lazio proprio perché non possedevano questo requisito.

Stavolta, però, ci saranno 2 novità: 1) è indispensabile che ogni candidato ed ogni elettore siano in possesso di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata). Altrimenti non possono votare, né essere eletti perché i giornalisti privi di PEC verrebbero sospesi dal proprio Ordine regionale di appartenenza e sarebbero quindi privi del certificato elettorale; 2) si potrà votare in modalità mista, cioé si potrà scegliere se esprimere il voto per via telematica con il computer oppure in presenza al seggio, come è sempre avvenuto in passato.

Nel Lazio la 1^ votazione è prevista per mercoledì e giovedì 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 20 solo con voto telematico, mentre domenica 24 ottobre dalle 10 alle 18 solo con voto in presenza al seggio, mentre l'eventuale - ma quasi certo - ballottaggio per uno o più posti vacanti si terrà mercoledì e giovedì 3 e 4 novembre dalle 10 alle 20 solo con voto telematico, mentre domenica 7 novembre dalle 10 alle 18 solo con voto in presenza al seggio.

Va in ogni caso sottolineato che restano ancora molti nodi giuridici da sciogliere per le numerose e complesse novità di dubbia interpretazione e che saranno per la prima volta applicate, introdotte dall'art. 31 della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e dal Regolamento elettorale varato dal CNOG ed approvato dal ministero della Giustizia che lo ha pubblicato nel proprio Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2021 da pag. 16 a pag. 19.