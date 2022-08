Giornalisti, Gruppo Gino Falleri – Giornalisti 2.0, l’Ordine riveda i nostri tributi. Così non va bene.

Guai a dimenticare- si legge nel documento diffuso dal Gruppo Gino Falleri-Giornalisti 2.0- che la nostra categoria è sempre più affolallata da colleghi che non percepiscono una lora, che vivono in piene condizioni precarie, che non vengono pagati per come si dovrebbe dai vari editori, e che nella migliore delle ipotesi guardagano 5 euro a pezzo.

Perché tacere questa realtà? Perché tenerala nascosta?

Non è più come una volta quando tra editori, collaborazioni e ammortizzatori sociali di alto profilo la categoria poteva definirsi una categoia privilegiata.

Oggi tutti noi abbiamo a che fare con una realtà finzanziaria diversa, e quindi qualche ulteriore riflessione sulla vita degli Ordini andrebbe fatta.

La prima cosa che ci viene in mente- si legge nel documento del Gruppo Falleri sono le quote dell’ordine regionale. Perché se un collega si iscrive a settembre-ottobre deve pagare l’intera quota di iscrizione? Sarebbe più giusto secondo noi- aggiungono i giornalisti del Gruppo Falleri – Giornalisti 2.0- che la somma totale venga suddivisa per mesi, e che alla fine chi si iscrive il primo dicembre dell’anno debba pagare soltanto un dodicesimo del tributo dovuto per un intero anno solare.

Chiederemo ai nostri colleghi, Rossi, Biancospino e Lozzi, per quanto riguarda il consiglio regionale del Lazio di presentare nel corso della prima riunione utile dell’Ordine di Roma una proposta in tal senso, in modo da tutelare i tanti giornalisti pubblicisti che saranno iscritti nei prossimi mesi da settembre a dicembre.

Ma chiederemo anche- conclude il documento del Gruppo Falleri- Giornalisti 2.0 che vengano ridotte anche le spese di segreteria necessarie e oggi richieste per un semplice certificato di iscrizione all’albo in carta semplice e che oggi costa ad ogni iscritto una cifra di 10 euro, troppo per noi, soprattutto se si pensa che non essendoci marche da bollo da pagare e altre tasse aggiuntive il costo di una fotocopia non va oltre i 10 centesimi.

Non più 10 euro, dunque, ma almeno la metà, come forse sarebbe auspicabile un più generale risparmio del nostro patrimonio, e una gestione forse leggermente diversa anche per quello che prendono ogni mesi i vari consiglieri.

Con questo impegno a guidare da settembre in poi le nuove battaglie in difesa dei colleghi e della professione, il Gruppo Falleri-Giornalisti 2.0 augura a tutti i colleghi del Lazio e dell’intero Paese gli auguri per un ferragosto finalmente più sereno.