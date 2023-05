Giro d'Italia, Sigismondi (FdI): Abruzzo protagonista, scelta vincente di Marsilio su cui continuare a investire

“Dalla Costa dei Trabocchi alla vetta di Campo Imperatore sul Gran Sasso, passando per strade e comuni d’Abruzzo: tutta la nostra Regione è stata protagonista di questa prima parte del Giro d’Italia, con panorami mozzafiato che hanno fatto da cornice alla carovana rosa e milioni di spettatori che hanno potuto ammirare le bellezze della nostra terra.Sotto il profilo sportivo, la tappa appenninica sta diventando un appuntamento atteso e determinante per la classifica finale del Giro. Una scelta vincente quella della Regione Abruzzo e del presidente Marco Marsilio di voler coniugare i grandi eventi sportivi con la promozione turistica, un connubio sul quale bisogna continuare a lavorare e investire anche per il futuro”.Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, presente quest’oggi sul Gran Sasso per la tappa Capua-Campo Imperatore.