Gli anni di Tangentopoli. Mario Nanni lancia in Puglia il libro di Giovanni Pellegrino.

Un vero e proprio evento letterario per il mondo della cultura pugliese, e per la città di Nardò una sorta di caffè letterario allargato a intellettuali di varia ispirazione e provenienza che il giornalista Mario Nanni, storico cronista parlamentare dell’ANSA, scrittore di forte impatto mediatico anche lui, ha messo insieme in onore della sua città di origine. Puglia forever, sorride sornione Mario Nanni, che è anche direttore di “Bee Magazine” il giornale culturale del gruppo The Skill.

A discutere con l’autore saranno: Maria Rosaria Manieri, docente universitaria, che era già senatrice e questore quando Giovanni Pellegrino approdò a Palazzo Madama, e che quindi sarà una testimone di eccellenza dei principali accadimenti di quegli anni, Andrea Spiri, professore alla Luiss, storico, che sul crollo del sistema politico avvenuto anche sotto l’onda d’urto di tangentopoli ha scritto libri molto documentati, e lo stesso Mario Nanni, testimone diretto delle fasi politiche raccontate da Pellegrino, poiché allora il famoso giornalista pugliese guidava la redazione politica dell’Ansa, e ha seguito le commissioni parlamentari d’inchiesta su tanti misteri d’Italia ( Sindona, P2, Moro prima e seconda commissione). Un vero e proprio testimone del nostro tempo.

Il libro del senatore Giovanni Pellegrino – anticipa Mario Nanni-sostanzialmente narra gli anni di tangentopoli, durante i quali egli, quale presidente della Giunta del Senato per le immunità, si trovò a esaminare le numerose richieste di autorizzazione a procedere del pool di magistrati guidati da Borrelli verso gli esponenti politici accusati di finanziamento irregolare dei partiti, quasi sempre rubricato dai magistrati in fattispecie penali di corruzione. Il segretario amministrativo della Dc, Severino Citaristi, ebbe ben 74 avvisi di garanzia!

Sempre come presidente della Giunta delle immunità Pellegrino dovette affrontare la patata bollente della richiesta del procuratore di Palermo Caselli di processare Andreotti per mafia. Grazie anche alla sua consumata perizia giuridica ed esperienza di avvocato, Pellegrino riuscì a sventare il tentativo di insabbiamento della vicenda, quale sarebbe avvenuto se fosse passata la richiesta di un senatore vicino ad Andreotti di trasferire il fascicolo al tribunale dei ministri. Pellegrino riuscì a convincere i dc che era un errore, e alla fine fu lo stesso Andreotti a dirsi favorevole a che fosse processato.

Non meno interessante- fa notare Mario Nanni- gli altri due filoni di avvenimenti: le stragi mafiose dei primi anni Novanta, le stragi che negli anni precedenti avevano insanguinato l’Italia – Italicus, Brescia, Bologna, risalendo a quella di piazza Fontana; –e il filone del terrorismo, con il culmine dell’assassinio di Moro. Su queste due trincee, Pellegrino guidò la commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo e le stragi, sbrigativamente chiamata commissione stragi.

Nei periodi delle due presidenze, questo il filo conduttore del libro, Giovanni Pellegrino – ricorda Mario Nanni- “si trovò spesso in solitudine rispetto al suo partito, sia quando egli criticò gli eccessi giustizialisti del pool mani pulite, sia quando affrontò con equilibrio il caso Andreotti, sia infine quando sul caso Moro cercò di pervenire alla definizione di un quadro di analisi che gettasse una nuova luce sul più grave delitto politico dopo Matteotti. E il suo partito lo lasciò solo. Pellegrino si definisce un eretico, e in effetti lo fu. Buon per lui che i tempi dell’Inquisizione erano alle spalle, ma lo spirito di Torquemada è ben lungi dell’essere del tutto scomparso”.

Non a caso, vi abbiamo anticipato che si tratterà di un vero e proprio evento letterario, che sa di storia contemporanea, e di testimonianze vive di chi quegli anni e quelle vicende le ha vissute in prima persona.