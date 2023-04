Gradisca d'Isonzo (Go): prorogata la mostra su Pier Paolo Pasolini e Dora Bassi

Nella cornice del progetto e della mostra “Pier Paolo Pasolini & Dora Bassi: eredità ai contemporanei” – allestita a Gradisca d’Isonzo presso Casa Maccari per esplorare l’eredità culturale che il rapporto tra i due intellettuali e artisti hanno lasciato sul nostro territorio - l’associazione culturale IoDeposito con il Comune di Gradisca d’Isonzo propongono una suggestiva escursione in bicicletta aperta a tutti insieme ad Alberto Pavan, autore del volume “Ciclonugae. Sui pedali tra le pagine del Friuli” (Prospero Editore, 2023).La partenza della pedalata è fissata alle 10.00 di domenica 16 aprile, con ritrovo di fronte al Polo Culturale di Casa Maccari. Il facile percorso, pensato per tutti, collega le mura di Gradisca, care a Dora Bassi, con le poesie legate al Friuli di Pasolini, accompagnati dall’autore del volume.L’escursione - gratuita con richiesta di prenotazione - prevede un percorso di circa sei chilometri in piano per una durata complessiva di due ore: alla biciclettata si alterneranno una serie di soste dedicate al racconto e a letture scelte.Nel volume “Ciclonugae. Sui pedali tra le pagine del Friuli”, l’amore per il territorio è narrato attraverso cinque itinerari di viaggio di varia natura, lunghezza e difficoltà, che percorrono l’intero Friuli Venezia Giulia. Gli itinerari ci portano nel paesaggio attraverso le pagine degli autori che sono legati a quei luoghi, o che di quei luoghi hanno parlato nelle loro opere.Una vera e propria guida ciclo-letteraria del Friuli dove Alberto Pavan - dottore di ricerca in Filologia dei testi antichi e in Logos e Rappresentazione – fa interagire gli autori e i testi prescelti con un determinato percorso. Al termine dell’escursione su due ruote, è previsto un momento di ristoro e una breve visita guidata alla mostra in corso a Casa Maccari, la cui apertura è stata prorogata fino al 30 aprile.L’allestimento mette in dialogo un inedito gruppo di opere dell’artista Dora Bassi – con cui Pasolini ha intrattenuto un dialogo creativo e fruttuoso - affiancandole alle peculiari interpretazioni di quattro artisti contemporanei internazionali maturate durante un periodo di residenza in regione.Per prenotare il proprio posto all’evento: inviare una mail a: prenotazioni@iodeposito.org. In caso di maltempo avrà comunque luogo un incontro con l’autore a Casa Maccari, attraverso il racconto dei percorsi e alcune letture.